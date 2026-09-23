Ο Νίκος Μωραΐτης μίλησε για την απώλεια του πατέρα του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» στον ΣΚΑΙ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Μωραΐτης όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλος.

Ο γνωστός στιχουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης, εστίασε σε θέματα που αφορούν την επαγγελματική του πορεία, μιλώντας για μερικές από τις συνεργασίες του με σπουδαίους έλληνες ερμηνευτές.

Αναφερόμενος χαρακτηριστικά στη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο, εξήγησε ότι μέχρι και τώρα γράφει τραγούδια για εκείνον: «Ακόμα γράφω τραγούδια για τον Μητροπάνο, ανέφερε, και εξήγησε ότι σε πολλές περιπτώσεις όταν δημιουργεί ένα νέο τραγούδι έχει στο μυαλό του την χροιά και την φωνή του εκάστοτε ερμηνευτή.

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Παράλληλα, ο Νίκος Μωραΐτης, μίλησε για την απώλεια των γονιών του, αποκαλύπτοντας, ότι εκείνη του πατέρα του ήταν ιδιαίτερα δύσκολο στο να την αντιμετωπίσει, καθώς συνέβη ξαφνικά όταν ο ίδιος ήταν μόλις 22 ετών.

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Ο Νίκος Μωραΐτης μίλησε για την απώλεια του πατέρα του

Απαντώντας στην ερώτηση των παρουσιαστών αναφορικά με τα παιδικά του χρόνια, δήλωσε: «Καταρχάς ήμουν πολύ προστατευμένος. Δηλαδή σε μία οικογένεια που πραγματικά είχα πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήμασταν πλούσιοι, αλλά ήταν μια καλοβαλμένη οικογένεια, τη δεκαετία του ’80 είχαμε τα ταξίδια μας στο εξωτερικό, τις διακοπές μας το καλοκαίρι. Δεν μας έλειψε κάτι…».

Σε ό,τι αφορά την απώλεια του πατέρα του, τόνισε ότι η συγκεκριμένη συνθήκη ήταν που του άλλαξε ριζικά τη ζωή μέσα σε ένα βράδυ:

«Και γι’ αυτό τώρα ίσως με πιάσατε να έχω μία στενοχώρια για την ερώτηση, γιατί νόμιζα ότι ο πόνος και οι στερήσεις είναι για τους άλλους και ξαφνικά στα 22 μου χάνω τον πατέρα μου, τον Ιούλιο έχασα τη μητέρα μου, αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Εκείνο στα 22 πονάει πάρα πολύ, εκεί αλλάζει ο κόσμος. Ήταν αναπάντεχο. Άλλαξε ο κόσμος μέσα σε ένα βράδυ. Και εκεί λες όχι παιδιά, εμείς δεν είμαστε κάποιοι εκλεκτοί που δε θα έρθει σε εμάς, που η αρρώστια είναι για τους άλλους, ο θάνατος είναι για τους άλλους. Τρως λοιπόν μια κατραπακιά εκεί και γκρεμίζεται όλη εκείνη η ιδανικά φτιαγμένη παιδική ηλικία, γι’ αυτό με είδατε και σκοτείνιασα».

Στη συνέχεια, ο στιχουργός παραδέχθηκε ότι τότε πιθανά θα τον είχε βοηθήσει η ψυχοθεραπεία, μία κατάσταση που πλέον έχει εντάξει στη ζωή του: «Δεν τον πενθώ πια. Αλλά, είμαι πολύ πιο εντάξει με τον θάνατο της μητέρας μου που έγινε τώρα παρά με το θάνατο του πατέρα μου που έγινε ξαφνικά στα 22 μου και στα 53 του. Αυτό, παραμένει ένα αιώνιο αγκάθι… Εμένα ήταν δύσκολα διότι γκρεμίστηκε ο πύργος, ο χάρτινος πύργος. Θα έπρεπε να έχω πάει να κάνω ψυχοθεραπεία. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ, αλλά ήμασταν ακόμα η γενιά του ‘τι θα πας σε ψυχολόγο; Είσαι άρρωστος;’ Εγώ λοιπόν να πω ότι τα τελευταία χρόνια κάνω και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό», κατέληξε ο Νίκος Μωραΐτης.

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