Η αλήθεια πίσω από το βιβλίο που έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος για τη σύζυγό του που έχει φύγει από τη ζωή.

Μία ξεχωριστή και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο Λάκης Λαζόπουλος στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός κωμικός ηθοποιός, το απόγευμα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» και κατά τη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για τη ζωή του, τη σχέση του με την πίστη, τη μητέρα του και την οικογένειά του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στην επαγγελματική του ζωή, ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε για το βιβλίο που έχει γράψει για τη σύζυγό του, Τασούλα, που έχει φύγει από τη ζωή.

Ο Λάκης Λαζόπουλος, πέρασε ένα σημαντικό μέρος της ζωής του στο πλευρό της συντρόφου του δημιουργώντας τη δική τους οικογένεια. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες, η σύζυγός του έφυγε από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια.

Η συγκίνηση του Λάκη Λαζόπουλου για τη σύζυγό του

Με αφορμή τη συζήτηση αναφορικά με τη ζωή του, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, θέλησε να ρωτήσει τον Λάκη Λαζόπουλο σε σχέση με το βιβλίο που έχει γράψει και είναι αφιερωμένο σε εκείνη.

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Ο κωμικός ηθοποιός, δέχτηκε να απαντήσει στην ερώτηση και εμφανώς συγκινημένος μίλησε για το βιβλίο, τη σκέψη του πίσω από αυτό, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη συγγραφή του.

Πρόκειται για το βιβλίο «Άλλες γυναίκες φοράνε τα φουστάνια σου».

«Το βιβλίο δεν ήταν για εμένα. Νομίζω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει σταθεί δίπλα σου και έχεις σταθεί δίπλα του όλα αυτά τα χρόνια και φεύγει και δεν έχει ενοχλήσει κανέναν, ούτε έχει βγει μπροστά. Αθορύβως και πάντα ήσυχα, χειριζόμουν την οικογένειά μου. Ήθελα να μιλήσω. Ένιωθα ότι κάτι δεν ήξεραν από εμένα και κάτι δεν ξέρανε για αυτή, πολύ περισσότερο».

«Η Τασούλα, δεν θα είχε τη δυνατότητα να πει αυτά για τον εαυτό της. Ήθελα να της δώσω μία θέση στην αθανασία και στη ζωή μου. Ήθελα να το καταλάβουν ότι ακόμη και όταν δεν βλέπουν κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει… Πρόσωπα που είναι ορατά σήμερα, μπορεί να γίνουν αόρατα στο σήμερα… Αυτά σου είναι απαραίτητα για να βιώνεις και να βγάλεις τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις σου γι’ αυτά που θα γίνουν στη ζωή σου», πρόσθεσε ακόμη.

Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για το πώς θα αντιδρούσε η σύζυγός του αν μάθαινε ότι δημιουργούσε ένα βιβλίο για εκείνη, ο Λάκης Λαζόπουλος ανέφερε: «Θα μου ‘λεγε ‘να το διαβάσω πρώτα’».

Κλείνοντας, μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της συγγραφής, τονίζοντας ότι υπήρχαν στιγμές που έκλαιγε και χρειαζόταν αρκετές ημέρες για να επανέλθει: «Το βιβλίο, ναι, με δυσκόλεψε… Μπορεί να με έπιανε κλάμα μία ώρα και μετά δεν ήθελα να γράψω. Ήθελα 15 μέρες να μου περάσει αυτό! Δεν τις ξεπερνάς τις στιγμές. Τις στιγμές τις ξεπερνάει ο χρόνος και εμείς είμαστε καβάλα στον χρόνο…».

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