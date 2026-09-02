Η κίνηση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη που έκανε την Ιωάννα Τούνη να συγκινηθεί.

Μία απλή κίνηση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, ήταν αρκετή για να κάνει την Ιωάννα Τούνη να συγκινηθεί και να μοιραστεί το συναίσθημά της με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους.



Σήμερα, Τετάρτη 1η Σεπτεμβρίου, η γνωστή influencer ταξίδευε στο Παρίσι για επαγγελματικούς λόγους, ενώ στο αεροδρόμιο την συνόδευσε ο σύντροφός της.

Εκείνος με τη σειρά του, μετέφερε τις αποσκευές της, με την Ιωάννα Τούνη να απαθανατίζει τη στιγμή, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Princess treatment και ειλικρινά το λατρεύω… γιατί έχω μάθει – από πάντα – να τα κάνω όλα μόνη μου, αλλά πόσο ωραίο είναι να έχεις κάποιον να σε περιποιείται».

Παράλληλα, θέλησε να δώσει τη δική της ευχή στους διαδικτυακούς της ακόλουθους, σημειώνοντας: «Εύχομαι ολόκαρδα να έχετε όλες κάποιον δίπλα σας που να ξέρει πόσο αξίζετε και να το εκφράζει καθημερινά με κάθε τρόπο».

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Λίγη ώρα αργότερα, δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι της στις Μαλδίβες.

Η ίδια σχολίασε με χιούμορ την συχνότητα που αναρτά περιεχόμενο από το τελευταίο της ταξίδι, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Λογικά θα ανεβάζω φωτογραφίες από Μαλδίβες μέχρι τα Χριστούγεννα».

{https://www.instagram.com/p/DcymAbpiHWB/?hl=el&img_index=1}