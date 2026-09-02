Οι 73 μέρες νοσηλείας του Αριστοτέλη Χαντζή έλαβαν τέλος.

Με χειροκροτήματα και σε θερμό κλίμα επιστρέφει στα Προσφυγικά ο Αριστοτέλης Χαντζής, μετά το εξιτήριό που έλαβε από τον Ευαγγελισμό την Τετάρτη (02/09). Κόσμος είχε συγκεντρωθεί για να τον υποδεχθεί κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, ενώ η επιστροφή του στη γειτονιά συνοδεύτηκε από μηχανοκίνητη πορεία.

Ο Χαντζής, ο οποίος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων για την προστασία της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, είχε πραγματοποιήσει απεργία πείνας διάρκειας 140 ημερών, με βασικό αίτημα την αναγνώριση και προστασία της κοινότητας απέναντι στα σχέδια ανάπλασης της Περιφέρειας Αττικής.

Μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να τον υποδεχθούν. Στη συνέχεια, μηχανοκίνητη πορεία τον συνόδευσε προς τα Προσφυγικά, ενώ συγκεντρωμένος κόσμος τον περίμενε στα κατειλημμένα κτίρια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κοινότητα είχε προγραμματίσει εκδήλωση υποδοχής μπροστά από το Συλλογικό Καφενείο, στο πρώτο μπλοκ των Προσφυγικών επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Η επιστροφή του στη γειτονιά έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την υγεία του. Ο Χαντζής παρέμεινε συνολικά 73 ημέρες νοσηλευόμενος, εκ των οποίων 58 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η επιδείνωση είχε σημειωθεί λίγες ώρες μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο, σύμφωνα με την κοινότητα, κάλυψε σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα της απεργίας πείνας και αναγνώρισε την Κοινότητα των Κατειλημμένων Προσφυγικών ως συνομιλητή.

Η επιστροφή του στα Προσφυγικά σηματοδοτεί, σύμφωνα με τους ανθρώπους της κοινότητας, μια σημαντική στιγμή για τον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από το μέλλον της γειτονιάς.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: EUROKINISSI