Νεπάλ: Συγκλονίζουν τα επιστημονικά δεδομένα πριν την τραγωδία - Οι σεισμικές δονήσεις και ο χείμαρρος που σκόρπισε τον θάνατο

Αυτά είναι τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για την αδιανόητη τραγωδία στο Νεπάλ.

Νέα επιστημονικά δεδομένα για την καταστροφή που έπληξε το Νεπάλ στις 26 Αυγούστου 2026 αρχίζουν να αποκαλύπτουν τον πολύπλοκο μηχανισμό που προηγήθηκε της τραγωδίας στα Ιμαλάια. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της χώρας ζητά επείγουσα διεθνή οικονομική υποστήριξη μέσω του Ταμείου για την Αντιμετώπιση Απωλειών και Ζημιών, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της κλιματικής δικαιοσύνης για χώρες με πολύ μικρή συμβολή στις παγκόσμιες εκπομπές.

Η καταστροφή εκδηλώθηκε το πρωί της 26ης Αυγούστου στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Κίνας και όπως αναφέρει το Reuters τουλάχιστον 1.204 είναι οι νεκροί και πάνω από 4.200 οι αγνοούμενοι. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία, η αλληλουχία των γεγονότων ξεκίνησε από ταχεία αστοχία πλαγιάς που συνδεόταν με κατάρρευση παγετώνα στο Langtang Lirung, στο Langtang National Park.

Η πρόσκρουση της καταρρεύσασας μάζας στην κοιλάδα ήταν τόσο ισχυρή ώστε παρήγαγε σεισμικό σήμα αντίστοιχο με σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ. Στη συνέχεια ένας τεράστιος χείμαρρος νερού, πάγου, βράχων και φερτών υλικών κινήθηκε σχεδόν 100 χιλιόμετρα, παρασύροντας στην πορεία του επιπλέον νερό και υλικά προκαλώντας τεράστιες καταστροφές.

Οι εικόνες των δορυφόρων Sentinel-2 του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus πριν και μετά το συμβάν αποτυπώνουν τη δραματική αλλαγή στην περιοχή και χρησιμοποιούνται τόσο για την αποτίμηση των ζημιών όσο και για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε η καταστροφή.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει νέα έρευνα με επικεφαλής το Institute of Tibetan Plateau Research της Chinese Academy of Sciences, η οποία δημοσιεύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου στο επιστημονικό περιοδικό Science Bulletin. Οι ερευνητές συνδύασαν δορυφορικές εικόνες πριν και μετά την καταστροφή, δεδομένα του αναγλύφου, σεισμικές καταγραφές και οπτικό υλικό από την περιοχή για να ανασυνθέσουν ολόκληρη την αλληλουχία.

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Πολυετής η μετακίνηση του παγετώνα

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα είναι ότι τα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την εκδοχή μιας πρόσκαιρης ισχυρής βροχόπτωσης ως άμεσης αιτίας της κατάρρευσης. Σύμφωνα με την έρευνα, αρκετούς μήνες πριν από το συμβάν οι βροχοπτώσεις στην περιοχή προέλευσης ήταν συνολικά χαμηλότερες από το συνηθισμένο και δεν είχε προηγηθεί κάποιο εμφανές επεισόδιο πολύ ισχυρής βροχής.

Αντίθετα, οι επιστήμονες καταγράφουν πολυετή σχετικά γρήγορη κίνηση του παγετώνα και συνεχή μεταφορά πάγου προς το κατώτερο τμήμα του, σε συνδυασμό με θερμότερες συνθήκες την άνοιξη και το καλοκαίρι πριν από το συμβάν, αυξημένα νερά από την τήξη και υποβάθμιση του μόνιμα παγωμένου εδάφους σε μεγάλο υψόμετρο.

Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να αποδυνάμωσαν σταδιακά τη ζώνη επαφής μεταξύ πάγου και βράχου. Οι ίδιοι οι ερευνητές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν είναι ακόμη αρκετά για να προσδιοριστεί ένας μοναδικός και σαφής άμεσος εκλυτικός παράγοντας.

Βαθιά κοιλάδα 22χλμ

Ιδιαίτερα σημαντικός ήταν και ο τρόπος με τον οποίο η καταστροφή ενισχύθηκε καθώς κατέβαινε προς χαμηλότερα υψόμετρα. Σύμφωνα με τη μελέτη, κατά μήκος περίπου 22 χιλιομέτρων βαθιάς κοιλάδας η αρχική μάζα πάγου και βράχων διάβρωνε συνεχώς την κοίτη, παρασύροντας επιπλέον υλικά από το έδαφος και τις πλαγιές και αναμιγνυόμενη με το νερό του ποταμού.

Έτσι, η τελική καταστροφική ισχύς δεν καθορίστηκε μόνο από το πόσο υλικό κατέρρευσε αρχικά ψηλά στο βουνό, αλλά και από το πόσο περισσότερο υλικό προστέθηκε στη ροή κατά τη διαδρομή της.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον για το μέλλον είναι ότι οι σεισμικοί σταθμοί κατέγραψαν αρκετά ασυνήθιστα σήματα στην περιοχή προέλευσης ώρες πριν από την κύρια κατάρρευση. Ορισμένα από αυτά συνέπεσαν χρονικά με αναφορές για μικρότερες μετακινήσεις πάγου και χιονιού.

Οι ερευνητές είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και τονίζουν ότι τα σήματα αυτά πρέπει να επιβεβαιωθούν με δεδομένα από περισσότερους σεισμικούς σταθμούς, καταγραφές υπόηχων και βίντεο. Παρ' όλα αυτά, αποτελούν μία πρώτη σημαντική ένδειξη ότι ίσως στο μέλλον τέτοιες μικρότερες μετακινήσεις μπορούν να προσφέρουν πληροφορίες για την ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης.

Στο Νεπάλ, η ανθρώπινη διάσταση της τραγωδίας παραμένει τεράστια. Με τις τηλεπικοινωνίες να έχουν διακοπεί σε πολλές πληγείσες περιοχές, οικογένειες αγνοουμένων αναζητούν ακόμη και το τελευταίο σήμα των κινητών τηλεφώνων των συγγενών τους.

Τα δεδομένα της τελευταίας κεραίας κινητής τηλεφωνίας και του συγκεκριμένου τομέα της κεραίας στον οποίο είχε συνδεθεί ένα τηλέφωνο μπορούν να δώσουν στις αρχές μια γενική κατεύθυνση αναζήτησης. Δεν παρέχουν ακριβή θέση GPS και δεν μπορούν να αποδείξουν αν ένας αγνοούμενος είναι ζωντανός ή όχι, μπορούν όμως να αποτελέσουν ένα επιπλέον στοιχείο για τις επιχειρήσεις έρευνας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Νεπάλ απέστειλε επίσημο επείγον αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Fund for Responding to Loss and Damage, ζητώντας οικονομική βοήθεια μετά την καταστροφή.

Η πλήρης αποτίμηση των οικονομικών και μη οικονομικών απωλειών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και η επιστολή δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης. Επομένως, είναι ακριβέστερο να γίνεται λόγος για αίτημα επείγουσας χρηματοδοτικής υποστήριξης και όχι για ήδη καθορισμένη «αποζημίωση».

Η σύγκριση των εκπομπών δείχνει παράλληλα πόσο μικρό είναι το αποτύπωμα του Νεπάλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2024, οι κατά κεφαλήν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των αλλαγών χρήσεων γης και της δασοπονίας, βρίσκονται περίπου στους 0,5 τόνους στο Νεπάλ, έναντι 4,7 τόνων στον παγκόσμιο μέσο όρο, 9,3 τόνων στην Κίνα, 2,2 τόνων στην Ινδία και 13,6 τόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν φταίει η κλιματική αλλαγή

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι μπορεί σήμερα να αποδοθεί ολόκληρη η συγκεκριμένη καταστροφή αποκλειστικά στην κλιματική αλλαγή. Η ίδια η νέα επιστημονική μελέτη δεν εντοπίζει έναν μοναδικό άμεσο εκλυτικό παράγοντα.

Δείχνει όμως ότι παράγοντες που συνδέονται με ένα θερμότερο ορεινό περιβάλλον, όπως η αυξημένη τήξη, οι μεταβολές των παγετώνων και η υποβάθμιση του μόνιμα παγωμένου εδάφους, πρέπει πλέον να συνυπολογίζονται στην αξιολόγηση του κινδύνου στα μεγάλα ορεινά συστήματα.

Και ίσως αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα που αφήνει η καταστροφή στα Ιμαλάια. Η έγκαιρη προειδοποίηση σε έναν κόσμο που θερμαίνεται δεν αφορά πλέον μόνο την πρόγνωση της βροχής. Απαιτεί συνδυασμό μετεωρολογικών παρατηρήσεων, δορυφόρων, παρακολούθησης των παγετώνων, σεισμικών αισθητήρων και συστημάτων επικοινωνιών, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα προειδοποιητικά σημάδια να μπορούν κάποτε να μεταφραστούν σε προστασία ανθρώπινων ζωών.