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Ασταμάτητα εργάζονται τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ.

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ, με μεγάλο κομμάτι τον ερευνών να έχει επικεντρωθεί σε 11 υδροηλεκτρικά έργα, στα οποία εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί 933 εργαζόμενοι.

Ομάδες διάσωσης από το Νεπάλ, με τη συνδρομή ειδικών από την Κίνα και την Ινδία, χρησιμοποιούν εκσκαφείς, προβολείς και ελεγχόμενες εκρήξεις προκειμένου να απομακρύνουν τόνους λάσπης και βράχων από τις σήραγγες. Οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται στις περιοχές Ρασούβα και Νουβακότ.

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Μέχρι στιγμής, οι διασώστες έχουν ανασύρει τρεις σορούς από δύο σήραγγες, ενώ αρκετά τμήματα παραμένουν θαμμένα κάτω από τη λάσπη, γεγονός που καθιστά την προσέγγισή τους ανέφικτη.

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Ο τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες της 26ης Αυγούστου ανέρχεται στους 939, ενώ οι αγνοούμενοι αγγίζουν τους 4.000.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω της κακοκαιρίας, ενώ υπάρχει και κίνδυνος νέων κατολισθήσεων και πλημμυρών από λίμνη που έχει σχηματιστεί κοντά στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η καταστροφή προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα, με την Κίνα να συνδέει το φαινόμενο με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Με πληροφορίες του Reuters