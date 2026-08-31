Συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς σταματημό, σε επισφαλείς συνθήκες και παρά τον κίνδυνο που εγείρει νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων.

Στο Νεπάλ συνεχίζονται σήμερα οι ταφές θυμάτων της σαρωτικής πλημμύρας που έπληξε την περασμένη εβδομάδα ορεινό τομέα στα σύνορα με την Κίνα, χωρίς καν να έχει γίνει ταυτοποίηση των θυμάτων ή να έχει κηρυχτεί το τέλος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης - καθήκοντα πελώριων διαστάσεων, με δεδομένη την έκταση της καταστροφής.

Πάνω από 3.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους ξένοι, αγνοούνται ακόμη ένθεν κακείθεν των συνόρων στην απόκρημνη περιοχή των Ιμαλαΐων, που εκτιμούν ιδιαίτερα ορειβάτες και προσκυνητές.

Η καταστροφή στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 800 ανθρώπους - τουλάχιστον κατά τους επίσημους αριθμούς - και προκάλεσε πολύ εκτεταμένες ζημιές.

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να δουλεύουν χωρίς σταματημό, σε επισφαλείς συνθήκες και παρά τον κίνδυνο που εγείρει νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων. Ελπίζουν ιδίως να σώσουν κάπου εκατό εργάτες παγιδευμένους σε υπόγεια σήραγγα.

Αλλά πέντε ημέρες μετά την καταστροφή, η ελπίδα να εντοπιστούν επιζήσαντες στη θάλασσα λάσπης και συντριμμιών και σε χωριά ολόκληρα που σαρώθηκαν αν δεν σβήστηκαν από τον χάρτη έχει σχεδόν εκμηδενιστεί.

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Οικογένειες και συγγενείς αγνοουμένων συρρέουν σε νοσοκομεία και νεκροτομεία για να βρουν αγαπημένα τους πρόσωπα, ιδίως στην Μπαρατπούρ, στο νότιο Νεπάλ, όπου φωτογραφίες των προσώπων πτωμάτων παρελαύνουν σε οθόνη σε αίθουσα υποδοχής.

Η ορμή των χειμάρρων μετέφερε κάπου 250 πτώματα στην περιοχή Τσιταβάν, 100 και πλέον χιλιόμετρα μακριά.

Η Σομπχά Αντικαρί είναι πεισμένη: πτώμα που βρέθηκε σε όχθη ποταμού ανήκει σε παιδικό της φίλο. «Του μοιάζει», λέει σε εθελοντή. Όμως μόνο με εξέταση DNA μπορεί να γίνει ταυτοποίηση, της αντιτείνει αυτός ο τελευταίος.

Ταφές χωρίς ταυτοποίηση

Μακρά κι επίπονη δουλειά γίνεται, υποχρεωτικά, υπό ασφυκτική χρονική πίεση. Χθες, για λόγους δημόσιας υγείας, οι αρχές του Νεπάλ άρχισαν να θάβουν θύματα χωρίς να περιμένουν να αναγνωριστούν.

Προηγουμένως, συλλέγουν δείγματα DNA, διευκρίνισαν, ενώ οι ταφές είναι προσωρινές σε περιπτώσεις που πρόκειται για ινδουιστές. Έτσι θα επιτραπεί στις οικογένειες, αφού ταυτοποιηθούν τα θύματα επίσημα, να προχωρήσουν σε εκταφή και καύση δικών τους, όπως θέλει η παράδοση.

Πολλά από τα θύματα βρίσκονται «σε αποσύνθεση», εξήγησε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, ο Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι.

Λόγος είναι ιδίως το ότι οι υποδομές δεν έχουν τις διαστάσεις που θα απαιτούνταν για τόσα θύματα. Το νεκροτομείο της Μπαρατπούρ δεν μπορεί να υποδεχτεί παρά περίπου είκοσι. Οι αρχές τοποθέτησαν πολλά σε χώρο δίχως κλιματισμό που ανήκει σε σύνδεσμο εμπόρων.

Στη Ντέβγκατ, στην ίδια περιοχή, όπου θάφτηκαν θύματα που δεν είχαν αναγνωριστεί, η αστυνομία τοποθέτησε αριθμούς σε κάθε τάφο.

Ειδικοί και επιστήμονες αποδίδουν την καταστροφή στην κατάρρευση πελώριου παγετώνα που μετέτρεψε ήσυχο ποταμάκι σε μανιασμένο χείμαρρο μέσα σε μια στιγμή.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους επίσημους απολογισμούς, 797 πτώματα - 781 στην πλευρά του Νεπάλ, 16 σε αυτή του Θιβέτ, αυτόνομης κινεζικής περιφέρειας - ανακτήθηκαν ως χθες από τη λάσπη και τα συντρίμμια.

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Παρότι εκατοντάδες άλλοι διασώθηκαν ή/και απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, οι αρχές στις δύο χώρες δεν γνωρίζουν τι έχουν απογίνει άλλοι τουλάχιστον 3.000, 2.502 στο Νεπάλ και 546 στην Κίνα. Ανάμεσα στους αγνοούμενους είναι εκατοντάδες αλλοδαποί.

Σωστικά συνεργεία επιχειρούν υπό την απειλή νέας καταστροφής. Στην κινεζική πλευρά, διασώστες που επιχειρούσαν χρειάστηκε να «μετακινηθούν προς ασφαλή τοποθεσία» μετά τον σχηματισμό νέας λίμνης εξαιτίας κατολίσθησης, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ. Στη νεπαλική, οι αρχές συνέστησαν «σύνεση» λόγω της ανόδου του επιπέδου των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόσι.

Οι διασώστες ελπίζουν να μπορέσουν να ανασύρουν ζωντανούς εργάτες σε σήραγγα στο εργοτάξιο του υδροηλεκτρικού φράγματος Τρισούλι 3. Μέσα στη στοά είναι παγιδευμένοι κάπου 100, σύμφωνα με τις αρχές.

Χθες διασώστες δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού. Σχεδιάζεται να ανοίξει δίοδος με τη χρήση εκρηκτικών ώστε να μπορούν να μπουν διασώστες με μάσκες οξυγόνου στη σήραγγα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν κάπου 80 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ με την υποστήριξη ομάδων που έστειλαν η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Κορέα.

Με πληροφορίες από AFP, ΑΠΕ