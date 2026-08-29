Σχεδόν 3.000 αγνοούμενοι. Εξαντλούνται νερό και προμήθειες.

Σε μια μάχη με τον χρόνο έχουν επιδοθεί τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ, καθώς χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται τρεις ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν τις βόρειες περιοχές της χώρας, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Την ίδια στιγμή, το Κατμαντού απευθύνει επείγουσα έκκληση για διεθνή βοήθεια, καθώς οι ανάγκες σε πόσιμο νερό, τρόφιμα, ιατρικό υλικό και μέσα ταυτοποίησης θυμάτων αυξάνονται συνεχώς.

Ο νεότερος προσωρινός απολογισμός ανεβάζει στους 675 τους νεκρούς μόνο στο Νεπάλ. Μαζί με τους επτά θανάτους που έχουν καταγραφεί στην Κίνα, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων φτάνει τους 683. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αγωνία για τους αγνοούμενους. Μόνο στην πλευρά του Νεπάλ αναζητούνται 2.426 άνθρωποι, ενώ συνολικά στις δύο χώρες ο αριθμός τους πλησιάζει τις 3.000. Ανάμεσά τους βρίσκονται εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, κοντά στα σύνορα. Εκατοντάδες εργαζόμενοι περιλαμβάνονται στους αγνοούμενους, ενώ έχουν εντοπιστεί επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της εγκατάστασης. Τα συνεργεία επιχειρούν να τους προσεγγίσουν, όμως οι τεράστιες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών δυσκολεύουν ακόμη και τον εντοπισμό των εισόδων.

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Aνησυχία για μια νέα καταστροφή

Όσο περνούν οι ώρες, οι πιθανότητες να βρεθούν περισσότεροι άνθρωποι ζωντανοί περιορίζονται. Κατεστραμμένοι και αποκλεισμένοι δρόμοι, πλημμυρισμένες εκτάσεις και δύσβατο έδαφος εμποδίζουν τους διασώστες να φτάσουν σε ορισμένες από τις περισσότερο πληγείσες κοινότητες. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή. Η αποστολή πόσιμου νερού και βασικών προμηθειών αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, ενώ οι Αρχές ζητούν εξειδικευμένη βοήθεια και για τη διαχείριση των εκατοντάδων νεκρών.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Κανάλ, απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα, επισημαίνοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για ιατροδικαστικό εξοπλισμό και δυνατότητες ταυτοποίησης θυμάτων μέσω DNA, καθώς υπάρχει κίνδυνος αποσύνθεσης των σορών. Η διεθνής βοήθεια έχει αρχίσει να φτάνει, αλλά παραμένει περιορισμένη σε σχέση με το μέγεθος της καταστροφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο δεσμεύτηκε για 5 εκατ. λίρες.

Σε δεύτερο χρόνο έρχεται η τεράστια πρόκληση της ανοικοδόμησης. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το κόστος αποκατάστασης μπορεί να φτάσει σε πολλά δισεκατομμύρια δολάρια. Για την ώρα, όμως, όπως τονίζουν οι Αρχές, το βάρος πέφτει στην αναζήτηση των αγνοουμένων και στη διατήρηση στη ζωή των χιλιάδων πληγέντων. Την αγωνία εντείνει ο κίνδυνος νέας καταστροφής. Τεράστιες λίμνες νερού, πάγου και λάσπης έχουν σχηματιστεί τόσο στο Νεπάλ όσο και στο Θιβέτ και ενδέχεται να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν, απειλώντας κατοίκους αλλά και τα ίδια τα σωστικά συνεργεία.