Ο επιχειρηματίας, θέλοντας να προστατεύσει το αγαπημένο του σκυλί, μπήκε μπροστά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια της βόλτας του, δέχθηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο ο οποίος επιτέθηκε και στο δικό του ζώο συντροφιάς.

Ο επιχειρηματίας, το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Αυγούστου, θέλοντας να προστατεύσει το αγαπημένο του σκυλί, μπήκε μπροστά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος και να τραυματιστεί. Και μετά το περιστατικό, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους όσα συνέβησαν, δημοσιεύοντας βίντεο στα social media στα οποία έδειξε τα τραύματά του και περιέγραψε λεπτομερώς τη στιγμή της επίθεσης.

Όπως ανέφερε, το σκυλί ξέφυγε από τον έλεγχό του κηδεμόνα του και κινήθηκε προς το μέρος του δικού του σκύλου. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προσπάθησε να επέμβει για να προστατεύσει τη «Love». «Ευτυχώς που ήμουν σε μια φάση και παρέμεινα ψύχραιμος. Κάποιος κύριος είχε ένα ελεύθερο σκυλί. Δεν ξέρω αν ήταν πίτμπουλ ή πρέσα κανάριο. Έφυγε με τα όσα να πέσει πάνω στη Λαβ, μπήκα μπροστά, με ρίξανε κάτω. Πονάει ο γοφός μου, το χέρι μου έχει πρηστεί φουλ», είπε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Φανταστείτε να ήταν κάποια κοπέλα με τον σκύλο της ή κάποιο μικρό σκυλάκι. Τι να πω σε τέτοιους ανθρώπους που έχουν τέτοια σκυλιά και δεν μπορούν να τα κουμαντάρουν και τα αφήνουν ελεύθερα. Έχω φάει χώματα, έπεσα με όλη μου την αριστερή πλευρά. Ήταν δύο σκυλιά 50 κιλών το καθένα. Θέλει τεράστια προσοχή. Είναι διαφορετική η ευθύνη όταν έχεις έναν σκύλο που είναι όπλο ουσιαστικά. Αυτός ο σκύλος αν δαγκώσει μπορεί να κάνει πραγματική ζημιά», κατέληξε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.