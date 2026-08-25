Από την επίθεση των εποίκων στους δημοσιογράφους και τους ακτιβιστές τη Δυτική Όχθη τραυματίστηκαν 5 άτομα.

Επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους κατήγγειλαν την Τρίτη (25/08) δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP), οι οποίοι κάλυπταν τις εντάσεις των τελευταίων ημερών με τους Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τρεις δημοσιογράφοι του AFP πήγαν στο χωριό Τζανάτα, κοντά στη Βηθλεέμ, προκειμένου να συναντήσουν Ισραηλινούς ακτιβιστές οι οποίοι οργάνωσαν δράσεις αλληλεγγύης σε Παλαιστίνιους οι οποίοι πέφτουν θύματα καθημερινής βίας και εκφοβισμού από τους εποίκους.

Έπειτα από μια συμπλοκή που ξέσπασε μεταξύ των εποίκων και των ακτιβιστών, Ισραηλινοί στρατιώτες έδωσαν εντολή στους δημοσιογράφους να φύγουν από αυτό που χαρακτηρίζουν «κλειστή στρατιωτική ζώνη».

Δύο άλλα αυτοκίνητα που μετέφεραν εποίκους εισέβαλαν τότε στην περιοχή.

Οι έποικοι επιτέθηκαν αρχικά στους δημοσιογράφους και τους ακτιβιστές με πέτρες. Αξιοσημείωτο είναι ότι μεταξύ των επιτηθέμενων βρισκόντουσαν και αρκετά παιδιά. Δημοσιογράφος του AFP κατάφερε αρχικά να αποφύγει μία από τις πέτρες, όμως στη συνέχεια δέχθηκε χτύπημα στο πηγούνι από παιδί που κρατούσε μπαστούνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά και να αιμορραγήσει.

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Όταν επέστρεψαν στο σημείο όπου είχαν αφήσει τα οχήματά τους, οι δημοσιογράφοι διαπίστωσαν ότι και τα δύο αυτοκίνητα είχαν υποστεί ζημιές. Τα πίσω τζάμια είχαν σπάσει, ενώ τα ελαστικά είχαν τρυπήσει.

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, πέντε άτομα χρειάστηκαν τις πρώτες βοήθειες για τραυματισμούς. Παράλληλα, δημοσιογράφοι του AFP ανέφεραν ότι είδαν τουλάχιστον έναν Ισραηλινό ακτιβιστή να μεταφέρεται με παλαιστινιακό ασθενοφόρο.

Στη Δυτική Όχθη κατοικούν περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, ενώ ο παλαιστινιακός πληθυσμός της περιοχής πλησιάζει τα τρία εκατομμύρια. Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών, το 1967.

Η ένταση και τα περιστατικά βίας από Ισραηλινούς εποίκους έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Έκτοτε, παλαιστινιακές κοινότητες στη Δυτική Όχθη αντιμετωπίζουν συχνά επιδρομές, επιθέσεις, παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς.