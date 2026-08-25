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Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Χειροπέδες σε έναν 62χρονο ημεδαπό πέρασαν το μεσημέρι της Τρίτης (25/08) αστυνομικοί στο Ηράκλειο για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί του ΤΑΕ Ηρακλείου, της ΟΠΚΕ και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων εντόπισαν καλλιέργεια με δενδρύλλια κάνναβης σε αγροτική περιοχή του Δήμου Βιάννου.

Στον χώρο της φυτείας εντοπίστηκαν 45 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 3,5 μέτρα. Παράλληλα, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 62χρονος κατηγορούμενος.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο χώρο της φυτεία και σε αποθήκη ιδιοκτησίας του ημεδαπού βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ,συσκευή κινητής τηλεφωνίας και καλλιεργητικά εργαλεία .

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Επίσης κατασχέθηκε Ι.Χ.Φ αυτοκίνητο ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.