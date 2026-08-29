Μάχη με πειρατές στα ανοικτά της Σομαλίας.

Τουρκικές και σομαλικές δυνάμεις απελευθέρωσαν φορτηγό πλοίο που είχε καταληφθεί από πειρατές στα ανοικτά της Σομαλίας, έπειτα από δεκαήμερη στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκαν 14 πειρατές και καταστράφηκαν τέσσερα σκάφη τους.

Πρόκειται για το MV LATUF, με σημαία Καμερούν, το οποίο είχε πέσει στα χέρια πειρατών στις 17 Αυγούστου κοντά στις ακτές του Τζίφλ, στην περιοχή Έιλ της περιφέρειας Νουγκάαλ, στην πολιτεία Πούντλαντ της βορειοανατολικής Σομαλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Σομαλίας, το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό συνεργάστηκε με τον εθνικό σομαλικό στρατό για την απελευθέρωση του πλοίου. Οι επιχειρήσεις διήρκεσαν συνολικά δέκα ημέρες, με τις δυνάμεις να ασκούν, όπως αναφέρεται, «συνεχή στρατιωτική πίεση» στους πειρατές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης καταστράφηκαν τέσσερα σκάφη που χρησιμοποιούσαν οι ένοπλοι, ενώ 14 πειρατές σκοτώθηκαν. Η πίεση που ασκήθηκε ανάγκασε τελικά όσους απέμειναν να εγκαταλείψουν το MV LATUF.

Μετά την αποχώρησή τους, οι τουρκικές δυνάμεις ανέλαβαν την ασφάλεια του φορτηγού πλοίου, το οποίο μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά το ταξίδι του.

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Σύμφωνα με το Marine Traffic, το MV LATUF είχε αναχωρήσει από την Τουρκία στα τέλη Ιουλίου με προορισμό το λιμάνι Νταρ ες Σαλάμ της Τανζανίας. Πηγές από την Πούντλαντ αναφέρουν ότι στο πλοίο επέβαιναν τουλάχιστον οκτώ μέλη πληρώματος, μεταξύ των οποίων ένας Τούρκος.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης έχουν μεταδώσει ότι στο φορτηγό πλοίο υπήρχαν τουρκικά όπλα. Ωστόσο, τόσο οι ομοσπονδιακές Αρχές της Σομαλίας όσο και εκείνες της Πούντλαντ δεν επιβεβαίωσαν την πληροφορία όταν ρωτήθηκαν σχετικά.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η πειρατεία στο Κέρας της Αφρικής παρουσιάζει νέα έξαρση. Από τον Απρίλιο καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα, ενώ από τις αρχές του 2026 έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 15 επιθέσεις στα ανοικτά της Σομαλίας, αριθμός που αποτελεί τον υψηλότερο από το 2013.

Πάντως, παρά την απελευθέρωση του MV LATUF, τουλάχιστον πέντε ακόμη πλοία εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια Σομαλών πειρατών. Το πιο πρόσφατο περιστατικό καταγράφηκε στις 20 Αυγούστου στα ανοικτά της Υεμένης.