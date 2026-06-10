«Σας υπόσχομαι, με τη βοήθεια του Θεού, ότι θα είμαι στο επόμενο Μουντιάλ. Θέλω ο λαός της Σομαλίας να παραμείνει δυνατός και να έχει εμπιστοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ομάρ Αρτάν.

Θερμή υποδοχή επιφύλασσαν στη Μογκαντίσου εκατοντάδες Σομαλοί στον διαιτητή Ομάρ Αρτάν, ο οποίο επρόκειτο να γίνει ο πρώτος διαιτητής από τη Σομαλία που θα σφύριζε σε Παγκόσμιο Κύπελλο, πριν οι Αρχές των ΗΠΑ του αρνηθούν την είσοδο στη χώρα ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Ο Αρτάν βρισκόταν στην τελική λίστα της FIFA για τη διοργάνωση που φιλοξενούν από κοινού οι ΗΠΑ, το Μεξικό και ο Καναδάς. Ωστόσο, το περασμένο Σάββατο δεν του επετράπη η είσοδος στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι λόγω ανησυχιών που προέκυψαν από τη διαδικασία ελέγχου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, χωρίς να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις.

Μετά την εξέλιξη αυτή, η FIFA τον αφαίρεσε από τη λίστα των διαιτητών της διοργάνωσης, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει κανονικά βίζα λίγες ημέρες νωρίτερα μέσω της πρεσβείας της Σομαλίας στην Κένυα και διέθετε διπλωματικό διαβατήριο.

Αρτάν επέστρεψε την Τετάρτη (10/06) στη Σομαλία, όπου εκατοντάδες πολίτες, αθλητικοί παράγοντες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Άντεν Άντε για να τον υποδεχθούν. Κρατώντας σημαίες της χώρας, οι συμπατριώτες του τον αποθέωσαν, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον VIP τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, όπου τον περίμεναν ο υπουργός Αθλητισμού και άλλοι επίσημοι.

{https://x.com/AFP/status/2064734434792796381}

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Παρά την απογοήτευση για την εξέλιξη της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον.

«Σας υπόσχομαι, με τη βοήθεια του Θεού, ότι θα είμαι στο επόμενο Μουντιάλ. Θέλω ο λαός της Σομαλίας να παραμείνει δυνατός και να έχει εμπιστοσύνη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός της Σομαλίας, Χάμζα Άμπντι Μπάρε, συναντήθηκε με τον διαιτητή και τον συνεχάρη δημόσια, τονίζοντας ότι «έχει ήδη κερδίσει τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων και έχει εξασφαλίσει τη θέση του στην ιστορία».

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Η υπόθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, καθώς πολλοί εξέφρασαν απορίες για την απόφαση των αμερικανικών αρχών να αρνηθούν την είσοδο σε έναν διαιτητή που είχε επιλεγεί επίσημα από τη FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Σομαλία συγκαταλέγεται στις χώρες που επηρεάζονται από τους νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί από την αμερικανική κυβέρνηση στο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της.

{https://x.com/GaroweOnline/status/2064602140568375734}

Απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του, ο Αρτάν κάλεσε τους νέους της χώρας να παραμείνουν περήφανοι για την καταγωγή τους.

«Είναι ευθύνη όλων μας να υπερασπιστούμε το όνομα της Σομαλίας. Αυτή η σημαία είναι δική μας και αυτό το διαβατήριο είναι δικό μας», υπογράμμισε.

Σημειώνεται ότι ο Αρτάν είχε βραβευτή από την CAF ως κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής το 2025.

{https://x.com/SomaliAthlete/status/2064732353872662950}

Με πληροφορίες του AP