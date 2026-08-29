Ανησυχητική η εικόνα με τα κενά στα σχολεία από την Α και Γ Αθήνας - Κομβικό σημείο η πρώτη φάση αναπληρωτών.

Η σχολική χρονιά 2026-2027 βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία και όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία τα σχολεία ετοιμάζονται να ανοίξουν με τεράστια κενά και αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Και το ερώτημα πλέον δεν είναι αν υπάρχουν κενά αυτό είναι δεδομένο. Το πραγματικό ερώτημα λοιπόν είναι πόσα από αυτά τα κενά θα καλυφθούν στην Α΄ Φάση και πόσοι μαθητές θα ξεκινήσουν τη σχολική χρονιά περιμένοντας ακόμη τον εκπαιδευτικό τους.

Σε ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών σημειώνει ότι «Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά και η εικόνα μόνο «κανονικότητα» δεν θυμίζει. 45.000 περίπου κενά στην εκπαίδευση, με το Υπουργείο να μιλά για 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών στην πρώτη φάση. Δηλαδή, χιλιάδες κενά θα παραμείνουν και μετά την έναρξη των μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ολοήμερα που δεν θα λειτουργούν όπως πρέπει, παιδιά χωρίς την παράλληλη στήριξη που δικαιούνται, ελλείψεις σε ειδικότητες και ακόμη και κενά σε βασικά μαθήματα. 5.000 μόνιμοι διορισμοί, ενώ είχαν εξαγγελθεί 10.000. Και μάλιστα διορισμοί που οριακά καλύπτουν τις συνταξιοδοτήσεις του καλοκαιριού. Οι χιλιάδες αναπληρωτές συνεχίζουν να καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Την ίδια στιγμή προχωρούν συμπτύξεις, συγχωνεύσεις και υποβαθμίσεις σχολείων, με τμήματα 25 και 27 μαθητών και μοναδικό κριτήριο την «εξοικονόμηση προσωπικού».

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από πλευράς Υπουργείου Παιδείας η ηλεκτρονική καταχώριση των λειτουργικών κενών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκε στις 20 Αυγούστου και ακολούθησε η διαδικασία στις Περιφερειακές Διευθύνσεις. Η πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναμένεται αρχές Σεπτεμβρίου ενώ έχει γίνει γνωστό ότι θα ακολουθήσει και Β΄ Φάση. Μόνο που εδώ βρίσκεται το μείζον πρόβλημα.

Σχολεία: Πρώτο κουδούνι με κενά – Η «έγκαιρη στελέχωση» δοκιμάζεται στην πράξη

Κάθε χρόνο ακούμε για «έγκαιρη στελέχωση», για «προγραμματισμό», για «κάλυψη των αναγκών» όμως η πραγματικότητα διαψεύδει τις δεσμεύσεις. Σχολεία που ανοίγουν με κενά, ωρολόγια προγράμματα που στήνονται πρόχειρα, εκπαιδευτικοί που μετακινούνται για να καλύψουν τρύπες και μαθητές που πληρώνουν το κόστος μιας πολιτικής που επιμένει να αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες ως αριθμούς σε έναν πίνακα. Δεν είναι δυνατόν να θεωρείται επιτυχία το γεγονός ότι τα σχολεία ανοίγουν τυπικά, ενώ ουσιαστικά υπολειτουργούν αφού απουσιάζουν εκπαιδευτικοί. Ούτε να μετατίθεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης από την Α΄ φάση στη Β΄, από τη Β΄ στην επόμενη και οι μαθητές να περιμένουν μέχρι να «ωριμάσουν» οι πιστώσεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το παράδειγμα της Α Αθήνας: 2.251 κενά που δεν χωρούν σε καμία «κανονικότητα»

Η εικόνα στην Α΄ Αθήνας είναι αποκαλυπτική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο αιρετός του ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας και Πρόεδρος του συλλόγου «Μακρυγιάννης» Τάκης Ρουμπής, καταγράφονται συνολικά 2.251 κενά σε Γενική Αγωγή, Ειδική Αγωγή, ΣΜΕΑΕ, Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Στη Γενική Αγωγή καταγράφονται συνολικά 318 κενά, με την εικόνα να είναι ιδιαίτερα «πιεστική» για τους Νηπιαγωγούς. Συγκεκριμένα, καταγράφονται 171 κενά ΠΕ60 Νηπιαγωγών, 29 ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, 25 ΠΕ06 Αγγλικής, 58 θέσεις μειωμένου ωραρίου ΠΕ06 σε Νηπιαγωγεία και 9 ΠΕ70 Δασκάλων. Και όμως, η πραγματική έκταση του προβλήματος αποκαλύπτεται όταν περάσουμε στην Ειδική Αγωγή όπου καταγράφονται 1.227 κενά ΠΕ70 στην Παράλληλη Στήριξη και μαζί με τα 220 κενά ΠΕ60, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο «βαριά». Συνολικά, οι ανάγκες που καταγράφονται σε ΣΜΕΑΕ, Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης φτάνουν περίπου τα 1.600 κενά. Παράλληλα, καταγράφονται 179 θέσεις ΠΕ25 στην εξειδικευμένη υποστήριξη και 62 θέσεις ΔΕ01.

Τουλάχιστον 200 κενά και μηδέν μόνιμοι διορισμοί Νηπιαγωγών – Η δύσκολη εξίσωση της Γ΄ Αθήνας

Προβληματική είναι και η εικόνα με τα κενά από την Γ Αθήνας με γεγονός που φέρνει στο προσκήνιο την ανησυχία αν τα Νηπιαγωγεία μπορούν να ξεκινήσουν και να λειτουργήσουν κανονικά από την πρώτη ημέρα. Τα στοιχεία που έρχονται από την περιοχή είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, καθώς καταγράφονται τουλάχιστον 200 κενά στα Νηπιαγωγεία, την ίδια στιγμή που οι μόνιμοι διορισμοί Νηπιαγωγών είναι… μηδενικοί.

Ο αιρετός της Γ΄ Αθήνας και γενικός γραμματέας Συλλόγου Π.Ε Περιστερίου, Αντώνης Γάγας, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας στο Dnews ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική στα Νηπιαγωγεία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταφέρει, καταγράφονται 182 κενά στα Νηπιαγωγεία, ενώ μαζί με τα Ειδικά Νηπιαγωγεία ο αριθμός ξεπερνά τα 200. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, όπως επισημαίνεται, τα τελευταία τρία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί μόλις δύο μόνιμοι διορισμοί Νηπιαγωγών, ενώ φέτος δεν πραγματοποιήθηκε ούτε ένας διορισμός Νηπιαγωγού Ειδικής Αγωγής. Η α φάση προσλήψεων αναπληρωτών αναμένεται να δώσει μια πρώτη ανάσα, όμως είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθούν από την μια στιγμή στην άλλη τα κενά. Η πραγματική εικόνα των κενών θα φανεί μετά την 1η Σεπτεμβρίου, όταν οι εκπαιδευτικοί αναλάβουν υπηρεσία και όταν καταγραφούν οι άδειες και οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες που θα προκύψουν. Ήδη, σύμφωνα με τον Αντώνη Γάγα, 13 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί έχουν λάβει άδεια μητρότητας.

Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση «ζορίζει» τα Νηπιαγωγεία. Όπως τονίζει ο κ. Γάγας «Ακόμη δεν γνωρίζουμε σε ποιον βαθμό θα καλυφθούν τα κενά από τις προσλήψεις αναπληρωτών, καθώς είναι αδύνατον να καλυφθούν και τα 182 κενά Νηπιαγωγών από την πρώτη φάση. Επομένως, είναι δεδομένο ότι τα Νηπιαγωγεία θα αντιμετωπίσουν σημαντικά προβλήματα από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας των σχολείων. Από τις 11 Σεπτεμβρίου αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα στο πρωινό πρόγραμμα, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη προβλέπεται η κατάσταση στα Ολοήμερα καθώς, λόγω της υποστελέχωσης, δεν θα είναι δυνατό να λειτουργήσουν κανονικά.»

Η υποστελέχωση εκπαιδευτικών είναι δεδομένη και πλέον η ευθύνη περνά στο Υπουργείο Παιδείας για το τι πρέπει να πράξει ώστε να μην γίνουμε ξανά θεατές στο ίδιο έργο με εκατοντάδες χιλιάδες χαμένες σχολικές ώρες σε όλη την επικράτεια.