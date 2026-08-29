Κορυφώνονται οι προετοιμασίες για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τι αποφασίστηκε για ΕΠΑΛ και ΠΕΠΑΛ.

Ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2026 -2027 και της επιστροφής των μαθητών στα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας έδωσε το «πράσινο φως» για τη λειτουργία ολιγομελών τμημάτων σε Επαγγελματικά Λύκεια και Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια. Η απόφαση αφορά τμήματα Α΄ τάξης, τομείς Β΄ τάξης και ειδικότητες Γ΄ τάξης που δεν συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών.

Γιατί εγκρίθηκαν τα ολιγομελή τμήματα

Σε αρκετές σχολικές μονάδες, ειδικά σε περιοχές με μικρότερο μαθητικό πληθυσμό, ο αριθμός των μαθητών που επιλέγουν έναν συγκεκριμένο τομέα ή ειδικότητα μπορεί να μην επαρκεί για τη δημιουργία τμήματος σύμφωνα με τα γενικά όρια. Η μη έγκριση ενός τέτοιου τμήματος θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να χρειαστεί να επιλέξουν διαφορετικό τομέα ή ειδικότητα ή ακόμη και να μετακινηθούν σε άλλη σχολική μονάδα. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προχώρησε στην κατ’ εξαίρεση έγκριση των συγκεκριμένων ολιγομελών τμημάτων. Η ρύθμιση αποτρέπει, σε αυτές τις περιπτώσεις, το ενδεχόμενο κατάργησης ενός τμήματος αποκλειστικά λόγω του μικρού αριθμού μαθητών.

Δείτε εδώ τη λίστα με τα εγκεκριμένα ολιγομελή τμήματα πΕΠΑ.Λ., Π.ΕΠΑ.Λ., τάξεις, τομείς και ειδικότητες για το σχολικό έτος 2026-2027.