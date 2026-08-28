Ο Μάρτιος αναδεικνύεται στον «πρωταθλητή» της σχολικής χρονιάς με 24 ημέρες μαθημάτων - Ποιες μέρες τα σχολεία θα είναι κλειστά λόγω αργιών.

Το πρώτο κουδούνι της σχολικής χρονιάς 2026-2027 θα χτυπήσει εκτός απροόπτου σε όλα τα σχολεία της χώρας την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Οι καλοκαιρινές διακοπές των μαθητών σιγά σιγά ολοκληρώνονται για να δώσουν σκυτάλη στις σχολικές υποχρεώσεις, το διάβασμα και τα διαγωνίσματα. Η φετινή χρονιά φέρνει μαζί της 180 μέρες μαθημάτων έναντι των 167 που είχαμε πέρσι. Σύμφωνα με το σχολικό ημερολόγιο τις περισσότερες μέρες μαθημάτων ήτοι 24 έχει ο Μάρτιος ενώ τις λιγότερες ήτοι μόλις 10 τις έχει ο Ιούνιος. Οι πρώτοι σχολικοί μήνες ξεκινούν με σχετικά λιγότερες ημέρες μαθημάτων, ακολουθεί μια περίοδος με αυξημένη σχολική δραστηριότητα και ο Μάρτιος αποτελεί το σημείο όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός μαθημάτων. Στη συνέχεια, οι ημέρες μειώνονται λόγω των διακοπών του Πάσχα και, τελικά, τον Ιούνιο η σχολική χρονιά μπαίνει στην τελική της ευθεία.

Σχολική χρονιά 2026-2027: Ο Μάρτιος, ο μήνας με τις περισσότερες ημέρες μαθημάτων

Η εικόνα της σχολικής χρονιάς δείχνει ότι ο Σεπτέμβριος έχει 13 ημέρες μαθημάτων, ενώ τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο καταγράφονται από 20 ημέρες. Τον Δεκέμβριο οι ημέρες μαθημάτων περιορίζονται στις 17, κυρίως λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, ενώ τον Ιανουάριο ανέρχονται σε 16. Ο Φεβρουάριος έχει 20 ημέρες μαθημάτων, πριν από την κορύφωση του σχολικού έτους τον Μάρτιο με τις 24 ημέρες. Ακολουθεί ο Απρίλιος με 17 ημέρες μαθημάτων, ενώ ο Μάιος έχει 16, καθώς μέσα στην περίοδο αυτή μεσολαβούν οι διακοπές του Πάσχα. Η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2027, ο οποίος έχει μόλις 10 ημέρες μαθημάτων. Παρά το γεγονός ότι τον Μάρτιο θα έχουμε το μοναδικό οριζόντιο τριήμερο για όλους τους μαθητές λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας στις 15 του μήνα αλλά και της αργίας για την 25η Μαρτίου που φέτος «πέφτει» Πέμπτη εντούτοις συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ημερών σχολικής λειτουργίας.

Οι σχολικές αργίες και διακοπές της χρονιάς για τους μαθητές: Η λίστα

28η Οκτωβρίου – Η επέτειος του «Όχι»

Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου πέφτει φέτος Τετάρτη. Οι σχολικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν παραδοσιακά την προηγούμενη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, ενώ την Τετάρτη τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της επίσημης αργίας.

17 Νοεμβρίου – Επέτειος Πολυτεχνείου

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Η επέτειος του Πολυτεχνείου πέφτει Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Τα σχολεία θα πραγματοποιήσουν τις καθιερωμένες εκδηλώσεις μνήμης με αφιερώματα και παρουσιάσεις, χωρίς κανονικά μαθήματα.

Διακοπές Χριστουγέννων 2026-2027

Η πρώτη μεγάλη περίοδος ξεκούρασης για μαθητές και εκπαιδευτικούς θα είναι οι διακοπές των Χριστουγέννων. Τα σχολεία αναμένεται να κλείσουν μετά το σχόλασμα της Τετάρτης 23 Δεκεμβρίου και να ανοίξουν ξανά την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου . Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς αποτελούν παραδοσιακά τη μεγαλύτερη ανάπαυλα του χειμερινού εξαμήνου.

Καθαρά Δευτέρα – Το πρώτο τριήμερο

Η Καθαρά Δευτέρα το 2027 θα εορταστεί στις 15 Μαρτίου. Πρόκειται για το πρώτο τριήμερο της χρονιάς, δίνοντας μια μικρή ανάσα από την σχολική καθημερινότητα.

25η Μαρτίου

Η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου πέφτει Πέμπτη. Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου, ενώ την επόμενη ημέρα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εθνικής αργίας.

Πάσχα 2027

Το Πάσχα του 2027 θα εορταστεί στις 2 Μαΐου. Τα σχολεία αναμένεται να κλείσουν από τη Μεγάλη Δευτέρα 26 Απριλίου 2027 και οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία τη Δευτέρα 10 Μαΐου.

Πρωτομαγιά 2027 – Ανατροπή με τον φετινό εορτασμό

Η Πρωτομαγιά το 2027 συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. Καθώς πρόκειται για υποχρεωτική αργία, η αργία μεταφέρεται στην πρώτη εργάσιμη ημέρα, η οποία αναμένεται να είναι η Τρίτη 4 Μαΐου.

Το τελευταίο κουδούνι στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας θα χτυπήσει την Τρίτη 15 Ιουνίου και το αργότερο μέχρι τις 16 Ιουνίου θα έχουν ολοκληρωθεί και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια ενόσω θα είναι σε εξέλιξη οι Πανελλήνιες 2027.