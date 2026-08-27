Ο λόγος που τον Σεπτέμβριο του 2027 ο αγιασμός για την έναρξη των σχολείων θα καθυστερήσει για δύο μέρες.

Σε τροχιά επιστροφής στα σχολεία μπαίνουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων καθώς το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και την καθιερωμένη τελετή του αγιασμού. Την 11η Σεπτεμβρίου οι σχολικές αυλές θα «πλημμυρίσουν» από τις φωνές και τα γέλια των μαθητών που θα γνωρίσουν τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους και θα πάρουν τα σχολικά τους βιβλία. Η πρώτη ημέρα έχει παραδοσιακά περισσότερο χαρακτήρα υποδοχής και προσαρμογής, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε σχολικής μονάδας.

Και ενώ φέτος ο αγιασμός θα γίνει στις 11 του μήνα εντούτοις θα έχουμε ανατροπή την επόμενη σχολική χρονιά 2027-2028 για καθαρά ημερολογιακούς λόγους. Αν και η ημερομηνία του αγιασμού είναι σταθερά η 11η Σεπτεμβρίου του χρόνου η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς παίρνει διήμερη παράταση καθώς «πέφτει» Σάββατο οπότε εύλογα η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία μεταφέρεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα ήτοι την Δευτέρα 13 Σεπτέμβρη.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί την αίσθηση μιας μικρής «παράτασης» των καλοκαιρινών διακοπών, καθώς το πρώτο κουδούνι δεν θα χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρίου.Με άλλα λόγια, για τους μαθητές του 2027 το ημερολόγιο θα λειτουργήσει υπέρ τους κερδίζοντας ένα επιπλέον Σαββατοκύριακο πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Σε κάθε περίπτωση να σημειωθεί ότι αν και ημερομηνία αγιασμού είναι προκαθορισμένη δεν ισχύει το ίδιο για την ώρα καθώς αυτή καθορίζεται από κάθε σχολική μονάδα. Οι γονείς και οι μαθητές θα πρέπει να ενημερωθούν από το σχολείο τους για την ακριβή ώρα προσέλευσης και το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας.