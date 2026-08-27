Το βίντεο που δημοσίευσε ο Ζήσης Ρούμπος.

Με χιούμορ περιέγραψε ο Ζήσης Ρούμπος την απρόοπτη εμπειρία που έζησε την ώρα που βρισκόταν με τον γιο του σε νεροτουλήθρες.

Ο κωμικός ηθοποιός μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα social media, την Τετάρτη, μίλησε για την περιπέτειά του αποκαλύπτοντας ότι όση ώρα βρισκόταν στις ειδικά διαμορφωμένες κατασκευές έπαθε κλειστοφοβία και κρίση πανικού.

Όπως περιέγραψε ο Ζήσης Ρούμπος, συνόδευσε τον γιο του στις νεροτσουλήθρες, ωστόσο κατά την κατάβασή του έχασε την ψυχραιμία του και χρειάστηκε τη βοήθεια ναυαγοσώστη για να βγει από το νερό: «έγινα ρόμπα», δήλωσε με μία δόση χιούμορ.

Ο Ζήσης Ρούμπος, μίλησε για την εμπειρία του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Φέραμε το παιδί να κάνει νεροτσουλήθρες, την είδα τζόβενο εγώ και μπήκα με το παιδί… Σε αυτές τις νεροτσουλήθρες που παίρνεις την κουλούρα και φεύγεις κάτω, και είναι σε κάποια σημεία κλειστή, κάνει κάτι σβούρες. Ο μικρός ούρλιαζε από χαρά. Εγώ έπαθα μία κλειστοφοβία… Δεν ξέρω πώς προσγειώθηκα στην πισίνα, στο τέλος της τσουλήθρας πρέπει να ήταν πολύ φριχτή η όψη μου… Με έβγαλε έξω ναυαγοσώστης! Έγινα ρόμπα. Νόμιζα ήμουν 20 χρονών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.instagram.com/p/Dcf5V8sMCnU/?hl=el}