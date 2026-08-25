Πρώτο κουδούνι με 30.000 αναπληρωτές – Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις, όσα αποκάλυψε η Σοφία Ζαχαράκη.

Με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και το γεγονός ότι όπως καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες καταγράφονται τουλάχιστον 45.000 κενά εκ των οποίων τα 30.000 θα καλυφθούν με αναπληρωτές η υπουργός Παιδείας έδωσε το χρονοδιάγραμμα της κάλυψης της πρώτης φάσης.

Όπως αποκάλυψε η Σοφία Ζαχαράκη σε δηλώσεις της στο OPEN η πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου, με συνολικά 30.000 αναπληρωτές να καλούνται να καλύψουν ανάγκες σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Η υπουργός, υπογράμμισε ότι στόχος του υπουργείου είναι οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν αναλάβει υπηρεσία πριν από την έναρξη των μαθημάτων και το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς.«Προσπαθούμε να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, έστω και λίγες ημέρες νωρίτερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΙΘΑ για την κάλυψη των κενών: Έρχεται η ώρα των αναπληρωτών

Σύμφωνα με τον υπουργό μέσα στον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, ανεβάζοντας σε περισσότερους από 53.000 τους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση από το 2019 και μετά. Μάλιστα τόνισε ότι η διαδικασία πραγματοποιείται με διαφανή μοριοδότηση, βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων, με τους σχετικούς πίνακες να έχουν επιβεβαιωθεί από το ΑΣΕΠ. Τα κενά θα επαναξιολογούνται συνεχώς μετά την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιορισθέντων, ώστε οι ανάγκες που θα προκύπτουν να αντιμετωπίζονται όσο το δυνατόν ταχύτερα.

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Περιορίστηκαν οι αποσπάσεις - 500 περισσότεροι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε επίσης στη συστηματική προσπάθεια περιορισμού των αποσπάσεων εκπαιδευτικών εκτός σχολικής τάξης. Όπως ανέφερε, φέτος οι αποσπάσεις είναι λιγότερες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται περίπου 500 περισσότεροι εκπαιδευτικοί μέσα στις τάξεις, σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, αναγνώρισε τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, όπου το υψηλό κόστος και η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών καθιστούν δυσκολότερη την εξεύρεση προσιτής στέγης. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο συνεργάζεται με δήμους και με τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την αξιοποίηση δημόσιων κτιρίων και την εξεύρεση οικονομικά προσιτών λύσεων στέγασης.

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«Θέλω να μετράει κάθε τάξη»

Τέλος χαρακτήρισε τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 «πολύ κρίσιμη για την Παιδεία», καθώς τίθενται οι βάσεις για αλλαγές που θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια στα προγράμματα σπουδών, στα σχολικά βιβλία, στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο αλλά και στην καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Στόχος, όπως τόνισε, είναι οι αλλαγές στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης να συνοδεύονται από καλύτερες συνθήκες μέσα στα σχολεία και ανακαινισμένα σχολικά κτίρια, ώστε η αναβάθμιση της εκπαίδευσης να γίνεται αισθητή στην καθημερινή σχολική ζωή.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών και ανθρώπων της εκπαίδευσης και με δημόσια διαβούλευση στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. «Θέλω να μετράει κάθε τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές στο Λύκειο και στο σύστημα πρόσβασης απαιτούν χρόνο, ευρύτερες συναινέσεις και θεσμική συνέχεια και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τους χρονικούς ορίζοντες μίας μόνο κυβερνητικής θητείας.