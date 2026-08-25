Κενά, καταργήσεις σχολείων και Ειδική Αγωγή στα αζήτητα παραμένουν στην κορυφή της ατζέντας της ΔΟΕ με τον πρόεδρο της να καταγγέλλει στο Dnews ότι το υπουργείο Παιδείας αποκρύπτει την θλιβερή πραγματικότητα της εκπαίδευσης.

Σκληρή κριτική στις εξαγγελίες της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη για τον προγραμματισμό και τις προετοιμασίες για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 εξαπολύει ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Νικόλας Βουρδουμπάς, θέτοντας στο επίκεντρο τα κενά στις τάξεις, τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων, αλλά και τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές.

Με αφορμή τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας και όσα προανήγγειλε η αρμόδια υπουργός στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο ενόψει του ανοίγματος των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας τονίζει ότι όπως αποδεικνύουν τα επίσημα στοιχεία των διορισμών και των συνταξιοδοτήσεων των τελευταίων ετών, η πραγματική εικόνα απέχει από την εικόνα πλήρους κάλυψης που επιχειρεί να παρουσιάσει το υπουργείο.

«Οι εκπαιδευτικοί στη θέση τους», αλλά τα κενά παραμένουν

Όπως σημειώνει ο κ. Βουρδουμπάς μιλώντας στο Dnews «Η εικονική πραγματικότητα που παρουσιάζει η υπουργός με προμετωπίδα το eduplanAI «παίζει» με τη νοημοσύνη μας. Με απλά Μαθηματικά η εικόνα δείχνει ότι τα κενά στα σχολεία θα συνεχιστούν και η κάλυψη κάθε άλλο παρά ικανοποιητική θα είναι. Έχουμε 54.000 διορισμούς με 65.000 συνταξιοδοτήσεις τα τελευταία χρόνια. Περίπου 5.000 διορισμούς φέτος όσες περίπου και οι συνταξιοδοτήσεις (5.033). Σημειώστε ότι είχαμε 45.000 αναπληρωτές την περσινή χρονιά και τα σχολεία έκλεισαν με πάνω από 5.000 κενά.Φέτος εξαγγέλθηκαν 30.000 αναπληρωτές. Άρα έχουμε ομολογία της κυβέρνησης ότι τα σχολεία θα ξεκινήσουν και μάλλον θα συνεχίσουν με πολλές χιλιάδες κενά!»

Συγχωνεύσεις, καταργήσεις και «συμμάζεμα»

Στο στόχαστρο της κριτικής του προέδρου της ΔΟΕ μπαίνει και η πολιτική εξορθολογισμού των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με τον κ. Βουρδουμπά «Συμμάζεμα βαφτίστηκαν οι καταργήσεις!! 100 σχολείων, οι πάνω από 300 υποβαθμίσεις και οι εκατοντάδες συγχωνεύσεις τμημάτων, έτσι που να στοιβάζονται όλο και περισσότερο 25 μαθητές στις ακατάλληλες τάξεις!!! Όσο για το πώς θα γίνει το μάθημα, ποιος ενδιαφέρεται;». Όπως τονίζει το «συμμάζεμα» που επικαλείται υπερήφανα το ΥΠΑΙΘΑ κρύβεται μια πολιτική εξοικονόμησης πόρων, με σκληρές συνέπειες για τη λειτουργία των σχολείων.

«Δεν αρκούν τα μερεμέτια»

Αιχμηρή είναι και η κριτική για τις σχολικές εγκαταστάσεις. Ο πρόεδρος της ΔΟΕ αναφέρεται στις παρεμβάσεις ανακαίνισης και συντήρησης των σχολείων τονίζοντας ότι ένα σχολείο δεν μπορεί να θεωρείται επαρκώς αναβαθμισμένο μόνο επειδή πραγματοποιήθηκαν επιμέρους εργασίες αισθητικής ή συντήρησης.. «Σε 0,45% από 0,3% ανέβηκε το ποσοστό των μερεμετιών στα σχολεία από τους καλούς ευεργέτες τραπεζίτες του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου, την ώρα που τα σχολεία στενάζουν από σοβαρά προβλήματα που αφορούν την αντισεισμική θωράκιση, τις εγκαταστάσεις , γενικά την ασφάλεια, τους χώρους, τις στέγες που πέφτουν στα κεφάλια μας!» σημειώνει χαρακτηριστικά.

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Τα ευχολόγια για «περισσότερη συμπερίληψη» γκρεμίζονται όταν υπάρχουν κενά στην παράλληλη στήριξη

Σκληρή κριτική ασκείται και στην εικόνα που αφορά την ειδική αγωγή. Ο κ. Βουρδουμπάς κάνει λόγο για χιλιάδες κενά και ακάλυπτα αιτήματα παράλληλης στήριξης, υποστηρίζοντας ότι η πραγματική συμπερίληψη προϋποθέτει επαρκές προσωπικό και ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών που τη χρειάζονται. Όπως σημειώνει αιχμηρά «για το Υπουργείο περισσότερη συμπερίληψη ονομάζονται τα χιλιάδες τα κενά και τα ακάλυπτα αιτήματα για παράλληλη στήριξη στο πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, ουσιαστική διάλυση των τμημάτων ένταξης στα σχολεία.»

Με ιδιαίτερα δηκτικό ύφος, ο πρόεδρος της ΔΟΕ σχολιάζει και τις λοιπές εξαγγελίες Ζαχαράκη με έμφαση στα προβλήματα που παραμένουν άλυτα στα σχολεία και όμως το ΥΠΑΙΘΑ επιμένει να τα αγνοεί επιδεικτικά αντιπροτείνοντας καινοτομίες και αλλαγές που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκπαιδευτικής αλλά και της μαθητικής κοινότητας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΟΕ το ζητούμενο δεν είναι μόνο να παρουσιαστεί ένας νέος σχεδιασμός, αλλά να απαντηθεί το βασικό ερώτημα με ποιους εκπαιδευτικούς, σε ποιες αίθουσες και με ποιες πραγματικές υποδομές θα γίνει το μάθημα από την πρώτη ημέρα.

Τονίζει ότι «ακούμε για γνώσεις και δεξιότητες που συνδέονται με τη ζωή όπως το FinStart για να μάθουν εξηγούν οι μικροί μαθητές πώς γίνεται να δίνεις μέσα σε λίγες μέρες 20 δις για το «χρέος» και τους πολεμικούς ανταγωνισμούς, αλλά να θεωρείται σπατάλη μια εβδομάδα διακοπές και η επιστροφή του 13ου-14ου μισθού! Ή μήπως για να βρίσκουν τους αναγκαίους πόρους για χαρτί φωτοτυπίας και υγείας στα σχολεία, μετά την κατάργηση και των τελευταίων σχολικών επιτροπών φέτος. «Ασφάλεια» στις εκδρομές που θα γίνουν ακόμα κι αυτές «βραχνας» γραφειοκρατίας. «Υποχρέωση» και «στόχος» για να φαινόμαστε καλοί, με τον εκπαιδευτικό και το σχολείο να μετατρέπεται σε tour operator που θα κάνει κάνει διαγωνισμούς, θα ελέγχει προσφορές, μέχρι και τον τροχονόμο και τον ελεγκτή θα κάνει....Τελικά ασχολείται κανείς αν, πώς, από ποιους και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει μάθημα και πώς θα στηριχτούν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί; Ρητορικό το ερώτημα. Τα lockers μην ξεχάσουμε...Δεν είπαμε. Να βάλουμε μέσα «βιβλία της πολλαπλής εξαπάτησης» για τα οποία θα φτιάξουμε άλλη μια πλατφόρμα για κρίσεις, παρατηρήσεις και σχόλια αφού πρώτα τα «διαλέξαμε» χωρίς να προλάβουμε να τα δούμε!!! Τέτοια τάξη... τέτοια αλφαδιά!».

Όπως τονίζει ο κ. Βουρδουμπάς στο Dnews από πλευράς ΔΟΕ οι δάσκαλοι προετοιμάζουν δυναμικές κινητοποιήσεις με φόντο την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. «Με τους συναδέλφους, τους γονείς, για τους μαθητές και την αξιοπρέπειά μας, από την πρώτη μέρα στα σχολεία, αποκαλύπτουμε, διεκδικούμε και αγωνιζόμαστε να αλλάξουμε την πραγματικότητα της "εξοικονόμησης" και της απαξίωσης που μας επιβάλλουν και δεν κρύβεται πια από κανέναν που έχει σχέση με τα σχολεία και την καθημερινότητα του εκπαιδευτικού. Στις 5/9 στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ θα κάνουμε τη δική μας εξαγγελία και θα συνεχίσουμε πιο δυνατά!»