«Τα σχολεία πρέπει να λειτουργούν με βάση τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και όχι με βάση τη λογική της «εξοικονόμησης» σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΚΚΕ.

Με αιχμηρή ανακοίνωση παρεμβαίνει το ΚΚΕ για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, αμφισβητώντας την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση για την κατάσταση στα σχολεία. Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «τυμπανοκρουσίες» που, όπως υποστηρίζει, δεν μπορούν να κρύψουν τα σοβαρά προβλήματα, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται τα κενά στα σχολεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι πραγματικές ελλείψεις ανέρχονται σε περίπου 45.000, ενώ στην πρώτη φάση προσλήψεων προβλέπονται 30.000 αναπληρωτές, με το ΚΚΕ να υποστηρίζει ότι έτσι παραμένουν ακάλυπτα τουλάχιστον 15.000 οργανικά και λειτουργικά κενά.

Ιδιαίτερα σκληρή είναι η κριτική του ΚΚΕ για τις συμπτύξεις τμημάτων. Το κόμμα κάνει λόγο για «βιομηχανία» συμπτύξεων στο όνομα της «εξοικονόμησης προσωπικού», καταγγέλλοντας ότι μαθητές οδηγούνται σε πολυπληθή τμήματα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δημιουργούνται τμήματα 25 και 27 μαθητών, ακόμη και σε σχολικά κτίρια που, όπως υποστηρίζει, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές για να φιλοξενήσουν με ασφάλεια τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών. Το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα δεν αποτελεί λύση στα προβλήματα στελέχωσης των σχολείων, αλλά επιλογή που μεταφέρει το βάρος στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Οι τυμπανοκρουσίες της κυβέρνησης δεν μπορούν να κρύψουν ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις, που επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των σχολείων, τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.

•​ Με 45.000 πραγματικές ελλείψεις και μόλις 30.000 προσλήψεις στην Α' φάση, τουλάχιστον 15.000 οργανικά και λειτουργικά κενά μένουν ακάλυπτα. Αποτέλεσμα; Υπολειτουργία των ολοήμερων, μαθητές χωρίς την Παράλληλη Στήριξη που δικαιούνται και βασικά μαθήματα στον αέρα.

•​ Οι 5.000 μόνιμοι διορισμοί -μειωμένοι κατά 50% από τις αρχικές υποσχέσεις- καλύπτουν οριακά τις συνταξιοδοτήσεις. Η κυβέρνηση αρνείται να δώσει λύση στο χρόνιο καθεστώς ομηρίας των χιλιάδων αναπληρωτών που καλύπτουν πάγιες ανάγκες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

•​ Στον βωμό της «εξοικονόμησης προσωπικού» αναπτύσσεται μια «βιομηχανία» συμπτύξεων τμημάτων. Μαθητές στριμώχνονται σε 25άρια και 27άρια τμήματα, σε σχολεία που πολλές φορές δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για να φιλοξενήσουν με ασφάλεια και παιδαγωγική επάρκεια τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών.

•​ Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών όχι μόνο δεν συνοδεύτηκε από ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της χρηματοδότησης, αλλά εκ των πραγμάτων οδήγησε σε μια κατάσταση όπου εκπαιδευτικοί και γονείς καλούνται όλο και περισσότερο να βάζουν το χέρι στην τσέπη για υλικά και ανάγκες, που θα έπρεπε να καλύπτονται αποκλειστικά από το κράτος.

•​ Τα προβλήματα των σχολικών υποδομών δεν λύνονται με το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, που αφορά κατά βάση αποσπασματικές παρεμβάσεις ή εξωτερικό καλλωπισμό για μόλις το 3% των σχολείων. Τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν στην αντισεισμική θωράκιση, τις ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, τις μονώσεις, τις στέγες, τις αίθουσες και συνολικά την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων παραμένουν.

•​ Εξαθλίωση και φτώχεια για τους εκπαιδευτικούς, καθηλωμένοι μισθοί, ακρίβεια, εξωφρενικά ενοίκια και πανάκριβες μετακινήσεις οδηγούν νεοδιόριστους και αναπληρωτές σε οικονομικό αδιέξοδο, αναγκάζοντας πολλούς ακόμη και σε παραιτήσεις.

Τελικά, ο κόσμος της εκπαίδευσης, οι γονείς, οι μαθητές έχουν βαρεθεί να μετρούν αναπαλαιώσεις αυτού του ταξικού σχολείου. Οι εξαγγελίες περί «νέων δεξιοτήτων» δεν είναι παρά ανακύκλωση της ίδιας αποτυχημένης συνταγής: ενός σχολείου που αποκλείει τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών από την ολόπλευρη γνώση, μετρημένου στα μέτρα της αγοράς και των πολεμικών δαπανών.

Το σχολείο πρέπει να λειτουργεί με βάση τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και όχι με βάση τη λογική της «εξοικονόμησης» και το τι αντέχει η οικονομία της κερδοφορίας και των πολεμικών προϋπολογισμών!

Εδώ και τώρα:

•​ Κάλυψη όλων των κενών από την πρώτη μέρα, με μαζικές προσλήψεις αναπληρωτών.

•​ Μαζικοί και μόνιμοι διορισμοί για την κάλυψη όλων των πραγματικών αναγκών.

•​ Καμία σύμπτυξη, συγχώνευση ή υποβάθμιση σχολικής μονάδας. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα.

•​ Πλήρης και δωρεάν παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που τη δικαιούται.

•​ Πλήρης λειτουργία των ολοήμερων σχολείων με όλο το απαραίτητο προσωπικό.

•​ Επαρκής κρατική χρηματοδότηση για όλες τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.

•​ Ποσοτική και ποιοτική επέκταση των σχολικών γευμάτων.

•​ Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στις σχολικές υποδομές και ουσιαστικός έλεγχος της αντισεισμικής προστασίας.

•​ Αυξήσεις στους μισθούς και ουσιαστική οικονομική στήριξη των εκπαιδευτικών. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

•​ Μέτρα για τη στέγαση και τη μετακίνηση των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.