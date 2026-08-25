Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.

Το ΚΚΕ κατέθεσε νέα τροπολογία για την επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, την οποία υπογράφει σύσσωμη η ΚΟ του κόμματος.

Αναλυτικά:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης»

Θέμα: Επαναφορά και καταβολή του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους (Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα).

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Αιτιολογική έκθεση

Με τα μνημόνια καταργήθηκαν από τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και από τους συνταξιούχους το επίδομα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, με το επιχείρημα των δημοσιονομικών «αντοχών» που αφορά πάντα τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα, την ίδια ώρα που το κεφάλαιο απολαμβάνει προκλητικά προνόμια.

Το ίδιο απαράδεκτο επιχείρημα, που επικαλούνται διαχρονικά τόσο η σημερινή όσο και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να δικαιολογήσουν την αντιλαϊκή τους πολιτική, επικαλέστηκε και η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μαζί με την ευρωενωσιακή νομοθεσία, για να απορρίψει το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Επιβεβαιώνοντας έτσι ότι το κράτος, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική.

Το ΚΚΕ στηρίζει σταθερά τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων για άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης και για αυτό επανακαταθέτει για μια ακόμη φορά την παρακάτω τροπολογία.

Τροπολογία προσθήκη

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης: περισσότερες δυνατότητες για εργαζόμενους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης»

Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

Άρθρο

Επαναχορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους του Δημοσίου και σε όλους τους συνταξιούχους όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, ανερχόμενο στο ποσό των καταβαλλόμενων αποδοχών για τους εργαζόμενους και της μηνιαίας σύνταξης για τους συνταξιούχους. Επίσης στους πιο πάνω εργαζόμενους και συνταξιούχους επαναχορηγείται το επίδομα εορτών Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας ανερχόμενα το κάθε ένα στο μισό των καταβαλλόμενων αποδοχών και του μισού της μηνιαίας σύνταξης.

Από την ψήφιση του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.

Αθήνα, 25.8.2026

Οι προτείνοντες βουλευτές

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΑΓΚΑ ΒΙΒΗ

ΔΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΙΓΕΝΗ ΣΕΜΙΝΑ

ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΗ ΛΙΑΝΑ

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΣΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΚΤΕΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΞΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΦΙΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ».