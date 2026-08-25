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«Η συνεισφορά της κ. Auer υπήρξε σημαντική στην ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας», ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Νίκος Δένδιαςσυναντήθηκε σήμερα με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Αθήνα, Λοράνς Αουέρ.

«Συναντήθηκα σήμερα με την Πρέσβη της Γαλλίας, κα Laurence Auer, η οποία με επισκέφθηκε στο ΥΠΕΘΑ, με την ολοκλήρωση της θητείας της στην Αθήνα.

Η συνεισφορά της κ. Auer υπήρξε σημαντική στην ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας και πρόσθεσε: «Στην απερχόμενη Πρέσβη ευχήθηκα ευημερία και κάθε επιτυχία, σε όλες τις μελλοντικές της προσπάθειες».

{https://x.com/nikosdendias/status/2092189684566815051}