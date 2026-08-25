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Πανκινητοποίηση για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής για τα εγκαίνια του μετρό Καλαμαριάς.

Μεγάλη κινητοποίηση ετοιμάζεται για την παρουσία του πρωθυπουργού την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και κυρίως για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μουσικής.

Ελλείψει ...ακροατηρίου καλούνται τηλεφωνικά ΔΑΠίτες που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη που βρίσκονται στον τόπο κατοικίας τους ή σε διακοπές να επιστρέψουν πάραυτα για να παρακολουθήσουν την ομιλία Μητσοτάκη.

Καλούνται με μηνύματα αλλά και με τηλεφωνήματα!

Τα ...μυστριά βλέπετε δεν βρίσκουν και τόσο απήχηση- το δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις!

Τ.Τε.