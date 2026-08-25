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Στις 5 Σεπτέμβρη, μέρα της ομιλίας του πρωθυπουργού, ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα πάρει μέρος στο μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία.

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη ΔΕΘ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ ενόψει και της ΔΕΘ θα επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη στις 5, στις 10 και στις 19 του Σεπτέμβρη, πραγματοποιώντας συναντήσεις με κοινωνικούς μαζικούς φορείς, παρεμβάσεις και ομιλίες σε εκδηλώσεις του κινήματος, του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Πιο συγκεκριμένα:

Στις 5 Σεπτέμβρη, μέρα της ομιλίας του πρωθυπουργού θα πάρει μέρος στο μεγάλο συλλαλητήριο που διοργανώνουν τα εργατικά σωματεία, ενώ στις 10 Σεπτέμβρη θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη ομιλία του στο Βελλίδειο.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μεταβεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη στις 19 Σεπτέμβρη, όπου θα μιλήσει στο 52ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή.

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Το βασικό πρόγραμμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Θεσσαλονίκη:

- Το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 17.30 θα παρευρεθεί στο συλλαλητήριο που καλούν εργατικά σωματεία, συνδικάτα και φορείς της Θεσσαλονίκης στην πλατεία ΧΑΝΘ.

- Tην Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 19.30, θα μιλήσει στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο για τις εξελίξεις, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ.

- Το αναλυτικό πρόγραμμα θα δοθεί στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες.

Το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα μιλήσει, στις 20.30, στην πολιτική συγκέντρωση του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-«Οδηγητή», στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη.