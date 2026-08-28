Η τετραετής τους θητεία στα Ωνάσεια Σχολεία ξεκινά την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2030.

Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα στελεχώσουν για τέσσερα χρόνια τα Ωνάσεια Σχολεία. Η σχετική απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΔΗΜ.Ω.Σ., μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών, την κατάρτιση και κύρωση των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και τις σχετικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων.

Τετραετής θητεία στα Ωνάσεια Σχολεία

Σύμφωνα με την απόφαση, οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Η θητεία τους αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 31 Αυγούστου 2030. Η τοποθέτηση πραγματοποιείται μετά από αίτηση των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ενώ αφορά τις σχολικές μονάδες που ήδη λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν ως ΔΗΜ.Ω.Σ. από το σχολικό έτος 2026-2027.

Δείτε εδώ τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδευτικών

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