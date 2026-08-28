«Το ΠΑΣΟΚ δεν υπερψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Παύλος Μαρινάκης με φόντο την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής. «Ένα μείζον πολιτικό θέμα κατά τη γνώμη μου και δύο πάρα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία προκύπτουν απ’ τη χθεσινή απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Πολύ γρήγορα. Ποιο είναι το μείζον πολιτικό θέμα; Θεωρώ ότι από το τέλος των ψευδαισθήσεων και μετά, δηλαδή κάπου το 2010, όπου ήρθαν τα πολύ δύσκολα μέτρα, οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες, μιλούσανε για προδοσίες, μιλούσανε με τον χειρότερο δυνατό λόγο. Μπορεί να είναι πίσω, αλλά μπορεί να τα έχουμε πάλι μπροστά. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα και υπήρχαν και εκείνοι, οι οποίοι με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη, όχι ως ένα φετίχ, αλλά για να μπορούμε να έχουμε φάρμακα, εμβόλια, να μπορούμε να έχουμε Ταμείο Ανάκαμψης, άρα προληπτικές εξετάσεις, δυνατότητα να έχουμε «όπλα» για την πολιτική προστασία, όλα αυτά τα οποία θεωρούμε δεδομένα και μάλιστα και τα αντιμνημονιακά κόμματα τα επικαλούνται, να είμαστε μια κανονική χώρα», είπε στο OPEN ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε:

«Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη, όχι επειδή έκανε κολοτούμπα ο κύριος Τσίπρα τελεία, αλλά επειδή μετά την κολοτούμπα του κύριου Τσίπρα, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ψήφισαν να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ο κύριος Στουρνάρας και πάω στο γιατί είπα ό,τι είπα χθες, ήταν από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα αυτής της προσπάθειας, με τις πολλές διαφορές που είχαμε όλοι εμείς μεταξύ μας, που μας λέγανε προδότες, γερμανοτσολιάδες, η Ελλάδα να παραμείνει μια κανονική χώρα, να είναι στην Ευρώπη και να μην φτάσει στο σημείο, να ζήσει ό, τι έζησαν άλλα κράτη στο παρελθόν. Και έρχεται λοιπόν το ΠΑΣΟΚ, περίπου 10 χρόνια μετά, επί προεδρίας του κύριου Ανδρουλάκη, δεν υπερψηφίζει τον κύριο Στουρνάρα και λίγους μήνες μετά υπερψηφίζει την κυρία Ακρίτα. Μείζον πολιτικό θέμα. Και πάμε στα δύο που προκύπτουν από την απάντησή του. Αφού το επισήμανα εγώ αυτό, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. (Δημοσιογράφος: Βάλατε στη ζυγαριά Στουρνάρα με Ακρίτα.) Βεβαίως, ξεκάθαρα. Και για μένα αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, γιατί το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη έχει μετατραπεί σε ένα κόμμα, το οποίο πάει με εκείνους, που θέλανε η Ελλάδα να είναι εκτός Ευρώπης και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ το έβριζαν. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Τσουκαλάς, δεν είναι προσωπικό, εγώ δεν επιτίθεμαι στον εκπρόσωπο. Είπε δύο πράγματα, τα οποία ήταν και τα δύο πολύ μεγάλα ψέματα. Και αυτό είναι μείζον θέμα κατά τη γνώμη μου. Το πρώτο ψέμα που λέει είναι ότι εμείς έχουμε «πανηγυρίσει» για τις ψήφους των Σπαρτιατών.

Μάλιστα, επικαλέστηκε και εμένα. Εγώ - και το έβαλα, mot a mot - έχω πει το εντελώς αντίθετο. Ότι δεν είναι ευπρόσδεκτες οι ψήφοι. Πήγε να το μαζέψει μετά, με επόμενη ανακοίνωση, ότι δεν αναφέρονταν σε ανακοίνωση δική μου η απάντηση, αλλά σε «διαρροές του Μαξίμου για ευρείες πλειοψηφίες». Άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε. Ας ψηφίζουν ό,τι θέλουνε. Εμείς ευπρόσδεκτες αυτές τις ψήφους, δεν τις θεωρούμε. Πρώτον. Δεύτερον. Εμείς είμαστε η κυβέρνηση που νομοθέτησε, σε περίπτωση που υπάρχει ζήτημα εγκληματικής οργάνωσης, όχι ιδεολογίας, όσο επαίσχυντη και αν είναι, ή κρυπτόμενου αρχηγού να αποφασίζει, αν θέλει ο Άρειος Πάγος, ό, τι έχει αποφασίσει για άλλα κόμματα. Άρα, εμείς μαθήματα δημοκρατίας δεν θα δεχόμαστε από κανέναν. Ούτε παραδίδουμε βέβαια, έτσι. Το τρίτο όμως και πιο σημαντικό, το οποίο το τσέκαρα σήμερα με τους συνεργάτες μου και τους συνεργάτες στο Μέγαρο Μαξίμου, για να είμαι σίγουρος. Τι είπε το ΠΑΣΟΚ; Γιατί λέει το ΠΑΣΟΚ, υπερψηφίζουμε την Ακρίτα, γιατί όποιος και να έρθει από πρόταση από ένα κόμμα, την κάνουμε αποδεκτή θεσμικά, δεν μπαίνουμε στη διαδικασία δηλαδή ονόματος, εκτός αν μιλάμε για ακροδεξιούς και ναζιστές. Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα; Η πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Τώρα που μιλάμε, τον πήρε. Ναι, τον έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ, τώρα που μιλάμε, τον έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα, χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε, ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις, πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει, γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο».

Για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

«Έχω την απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, η οποία σημείο – σημείο αποδομεί την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, γιατί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ κάνει […] Καταρχάς, κανένας δεν διαφωνεί επί της αρχής να το πω καλύτερα, με το να ενισχύσουμε τους ευάλωτους δανειολήπτες. Ούτως ή άλλως, είμαστε η Κυβέρνηση που με την πολιτική μας, μέχρι και τέλη Μαΐου με τα επίσημα στοιχεία, έχουμε καταφέρει να έχουν γίνει 62.600 για την ακρίβεια ρυθμίσεις σε οφειλές συνολικού ύψους 20 δισ. ευρώ», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το ΠΑΣΟΚ με τη πρότασή του κάνει δύο πράγματα. Ή προτείνει κάτι το οποίο ήδη έχει εφαρμοστεί, εφαρμόζεται. Παράδειγμα: προστασία της πρώτης κατοικίας. Εφαρμόζεται ήδη. Από 21 Σεπτεμβρίου με βάση τη νομοθέτηση της Κυβέρνησης, από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος σε εξωδικαστικό μηχανισμό προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Δεύτερο το οποίο λέει: Ζητάει 120 δόσεις. Έχουν εφαρμοστεί οι 72 δόσεις και μέχρι και 240 μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Τρίτο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ: εξαγορά του δανείου, λέει, πριν την πώληση σε funds. Λοιπόν, εδώ αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Θα θέλαμε αυτό κι εμείς να μπορούμε να το προτείνουμε ιδανικά;

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Αυτό το οποίο μας λέει το Υπουργείο Οικονομικών και, μάλιστα, στην απάντησή του, σημείο – σημείο επικαλείται γιατί αυτό το οποίο λέει ισχύει, δεν είναι δηλαδή μια απάντηση – πυροτέχνημα. Αξίζει, δεν είναι πολύ μεγάλη, μιάμιση σελίδα είναι, είναι ότι μια τέτοια κίνηση που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος, κανένα πολιτικό κόμμα, θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφερεγγυότητας. Πάω στο επόμενο, γιατί είναι άλλα δύο. Δεν είναι πάρα πολλά.

Γιατί πάω στα επόμενα δύο. Το ένα δεν έχει να κάνει με τα funds, έχει να κάνει με το ελβετικό φράγκο. Αυτό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ με το ελβετικό φράγκο είναι μία λύση που αγνοεί αυτούς που πλήρωσαν. Είναι τακτική των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα αυτοί που πληρώνουν οι συνεπείς να είναι τα παιδιά της «πίσω αυλής». Εμείς θεωρούμε ότι οι συνεπείς πρέπει να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη και προφανώς κάναμε και μια ρύθμιση για τους υπόλοιπους. Και το τελευταίο μιλάει για υποχρεωτικό εξωδικαστικό. Υποχρεωτικότητα υπάρχει ήδη νομοθετημένη με τον Ν. 5072/2023. Είναι υποχρεωτικό στους servicers, σε όλους, να προτείνουν εξωδικαστικούς μηχανισμούς. Και εδώ είναι η απάντηση και για το τρία. Δηλαδή, πριν την οποιαδήποτε άλλη κίνηση έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση αυτή να προτείνεται εξωδικαστικός, ο οποίος πού οδηγεί κύριε Κολοκυθά; Στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Άρα, αυτοαναιρείται το ΠΑΣΟΚ με αυτά που προτείνει και ή προτείνει πράγματα που ήδη γίνονται με αποτελέσματα να έχουμε 62.600 ρυθμίσεις. Προσέξτε, προσέξτε. Το να ψηφίσουμε ξανά πράγματα που έχουμε ψηφίσει, την προστασία της πρώτης κατοικίας... Ναι, αλλά ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη, όχι, επαναλαμβάνουν πράγματα που ήδη εφαρμόζονται. Το ξαναλέω. Πώς προστατεύεται ο ευάλωτος δανειολήπτης; Προστατεύεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη με μια σειρά από ρυθμίσεις οι οποίες ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και την πρώτη τετραετία, αλλά κυρίως τη δεύτερη τετραετία, ένα νομοσχέδιο επί υπουργίας Κωστή Χατζηδάκη και ένα νομοσχέδιο τώρα από τον πρόεδρο του Eurogroup και Υπουργό Οικονομικών τον Κυριάκο Πιερρακάκη όπου με μια σειρά από μέτρα έχουμε κάνει τα εξής πολύ βασικά. Προστασία της πρώτης κατοικίας σε περίπτωση εξωδικαστικού μηχανισμού, διεύρυνση των κριτηρίων για να μπει κάποιος. Δεν έχω πει τα πιο βασικά. Έχω πει τι λέει το ΠΑΣΟΚ και τι έχουμε κάνει εμείς. Εμείς, για παράδειγμα, διευρύναμε την περίμετρο, αυξήσαμε το αφορολόγητο, το ακατάσχετο. Ψηφίσαμε εμείς, αυτή η «ανάλγητη» υποτίθεται κυβέρνηση, αν πληρώσεις το 25% της οφειλής σου, να αίρεται το πάγωμα του λογαριασμού σου. Αυτά δεν τα ψήφισε μια αριστερή-κεντροαριστερή κυβέρνηση και εφαρμόζονται.

Υπάρχει και μια άλλη παραδοχή, γιατί έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι η Ελλάδα έφτασε στο σημείο να χάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της και οι συνταξιούχοι να χάνουν τις μισές τους συντάξεις και οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι να χάνουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους, οι δε ελεύθεροι επαγγελματίες να βρίσκονται, να πληρώνουν το 85%, μιλάμε για τον νόμο Κατρούγκαλου-Τσίπρα. Γιατί φτάσαμε σε όλα αυτά; Και στο πρώτο και στο δεύτερο μνημόνιο και στα επόμενα του κυρίου Τσίπρα, τα αχρείαστα. Φτάσαμε γιατί πολλές κυβερνήσεις νομοθετούσαν στο γόνατο, παίρνοντας δανεικά από τους πολίτες και τις επόμενες γενιές. Γιατί το λέω αυτό; Κάθε κίνηση που κάνεις πρέπει να ξέρεις, τις περισσότερες αν όχι όλες, ειδικά όταν μιλάμε για οικονομικά μέτρα, τι κοστίζει. Το να έρχεσαι λοιπόν και να λες ότι εγώ για να γίνω ευχάριστος χαρίζω δάνεια, χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα, χωρίς να ξέρω ότι αυτό έχει έναν αντίκτυπο, δηλαδή το 25%. Και όχι μόνο στην οικονομία».

Γυναικοκτονίες

«Θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα για το, για την ΕΛ.ΑΣ., το νέο τέλος πάντων ΣΥΡΙΖΑ, το rebranded ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Τσίπρα. Έκανα μια ερώτηση πολύ συγκεκριμένη προχθές στη Θεσσαλονίκη, που είχα ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Γιατί δεν είναι μόνο στην οικονομία ανευθύνοι, είναι σε όλα. Και σε πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Βγήκε προ ημερών ο λαλίστατος, επικοινωνιακός μηχανισμός του κυρίου Τσίπρα και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις γυναικοκτονίες και για όλα αυτά τα πολύ σοβαρά αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Εγώ είπα το εξής. Παρέθεσα καταρχάς τι έχουμε κάνει, γιατί κυβερνάμε εφτά χρόνια. Δηλαδή τα 63 γραφεία εξειδικευμένα στην ενδοοικογενειακή βία που δεν υπήρχαν και τα κάναμε εμείς, μπορούσαν να τα κάνουν, δεν κόστισαν κάτι. Οι είκοσι ξενώνες φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα που δεν υπήρχαν και τους κάναμε εμείς με τον τρόπο που λειτουργούν και για τα παιδιά και για τις γυναίκες αυτές, το panic button, τη γραμμή SOS. Και έκανα την εξής ερώτηση: Αφού όλα αυτά δεν τα κάνατε; Και απευθύνθηκα και στην κυρία Κουφανικολάκου που είναι και γυναίκα και είχε και θεσμική ιδιότητα για τα θέματα των παιδιών το 2019. Ο πρόεδρός της, τότε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πρόεδρος της ΕΛΑΣ, νομοθέτησε το '19 με τον Ποινικό Κώδικα να έχει δυνατότητα μικρότερης ποινής ένας δολοφόνος, άρα και γυναικοκτόνος. Μείωσαν την ποινή για την εμπορία ανθρώπων, το πλαίσιο δηλαδή, το κατώτατο όριο. Μείωσαν την ποινή για μια σειρά από αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, όπως η ασέλγεια και πολλά άλλα και όλα τα βαριά κακουργήματα από max είκοσι κάθειρξης τα πήγαν max δεκαπέντε. Πώς γίνεται λοιπόν να εκπροσωπείς έναν πρωθυπουργό που τα έκανε όλα αυτά και να κουνάς το δάχτυλο στην κυβέρνηση που έκανε τα αντίθετα; Γιατί εμείς τα επαναφέραμε όλα αυτά επί το αυστηρότερον, το 2026. Έχουν περάσει δύο μέρες, προσέξτε, οι άνθρωποι πραγματικά κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είτε μιλάμε για την οικονομία, είτε μιλάμε για τα πολύ σοβαρά αυτά ποινικά αδικήματα και από πολλές διαστάσεις. Το να έρχομαι λοιπόν εγώ και να λέω το πιο ευχάριστο, το πιο εύκολο, δεν μου κοστίσει κάτι.

Έχω πει πάρα πολλές φορές. Καταρχάς, απαντάμε σε ερωτήσεις που μας γίνονται όπως αντιλαμβάνεστε. Οπότε αν αυτό το απαντάμε κάθε μέρα για μια βδομάδα, θα υπάρχει ένας τίτλος για τον κύριο Τσίπρα. Για τον κύριο Τσίπρα ισχύουν ταυτόχρονα δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν πρόκειται να τον αφήσουμε να ξαναγράψει την ιστορία. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε την αυταπάτη, είναι αγαπημένη του λέξη, ότι με το να αποδειχτούμε καλύτεροι από εκείνον θα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Είναι πολύ χαμηλός ο πήχης Τσίπρας για να θεωρούμε ότι περνώντας πάνω από αυτόν θα καταφέρουμε κάτι. Ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε. Ο κύριος Τσίπρας έχει δώσει πολλά δείγματα γραφής για τον χαρακτήρα του και τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους κανόνες της πολιτικής αντιπαράθεσης. Ο κόσμος τα βλέπει, τα αξιολογεί και νομίζω ότι δεν είναι και το πιο σημαντικό, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην το αναδείξουμε. Το ποιος είναι απέναντι, δηλαδή ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι δεύτερος στις εκλογές, δεν θα το δείξω εγώ αυτό. Θα το αποφασίσουν οι πολίτες. Αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο κύριος Τσίπρας προηγείται του ΠΑΣΟΚ και είναι στις δημοσκοπήσεις το δεύτερο κόμμα. Το αν αυτό επιβεβαιωθεί στην κάλπη δεν θα σας το απαντήσω εγώ, θα το απαντήσουν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες».

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