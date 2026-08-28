Σύμφωνα με τον ΕΟΦ το εν λόγω σκεύασμα δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους πολίτες ότι το το προϊόν NEOFLORAX δεν διαθέτει έγκριση φαρμάκου από τον ΕΟΦ ούτε έχει γνωστοποιηθεί στον Οργανισμό.

Το επίμαχο σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου άλλοτε ως φάρμακο και άλλοτε ως συμπλήρωμα διατροφής για την αντιμετώπιση παρασιτικών λοιμώξεων του ανθρώπινου οργανισμού δεν έχει αξιολογηθεί από τον ΕΟΦ ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του.

Παράλληλα προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην προμηθεύονται προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές του διαδικτύου.