Η απόφαση του ΕΟΦ για την απαγόρευση της κυκλοφορίας του εν λόγω σκευάσματος.

Την απαγόρευση κυκλοφορίας συμπληρώματος διατροφής, αποφάσισαν οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Ειδικότερα όπως ανακοινώθηκε απαγορεύεται η κυκλοφορίας του προϊόντος TEMPUFEN της εταιρείας ANTALIA PHARMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. με αριθμό γνωστοποίησης 63302/24-09-2015.

Η απαγόρευση αποφασίστηκε διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ Γ5α/53625/2Ο17 και η παραπάνω γνωστοποίηση δεν είναι έγκυρη και συνεπάγεται τη μη νόμιμη κυκλοφορία του εν λόγω προϊόντος. Σε περίπτωση κυκλοφορίας του παραπάνω προϊόντος επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της ΚΥΑ Γ5α/53625/2ΟΙ7 (παρ. 3 άρθ. 6 της ΚΥΑ (B' 2712).