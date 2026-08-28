«Αναφέρθηκε σε κρεμάλες διαδικτυακές, απαιτώ να μου υποδείξει σε ποιο άρθρο μου ή σε ανάρτησή μου έχω γράψει για κρεμάλες», αναφέρει η Έλενα Ακρίτα.

Με ανάρτησή της στο Facebook η Έλενα Ακρίτα ζητά από τον Παύλο Μαρινάκη να ανασκευάσει τα όσα είπε νωρίτερα, σήμερα, για την ίδια στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθεί νομικά.

«Συνεχίζει τα ασύστολα ψεύδη ο κ. Παύλος Μαρινακης με αφορμή το μπλόκο της ΝΔ στην υποψηφιότητα της γράφουσας. Είπε στο Open και στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος τα γνωστά περί άνω και κάτω πλατείας. Μάζεψαν πίσω τα περί μήνυσης της κ. Γκραμπόφσκι στο πρόσωπο μου κι άρχισαν τα ψέματα.

Κι επειδή ο ίδιος αναφέρθηκε σε κρεμάλες διαδικτυακές, απαιτώ να μου υποδείξει σε ποιο άρθρο μου στα Νέα ή το News247 ή σε ανάρτησή μου έχω γράψει για κρεμάλες, ή έχω παροτρύνει τον οποιονδήποτε να προχωρήσει σε πράξεις βίας οποιασδήποτε μορφής.

Πότε και πουθενά. Ούτε μια λέξη.

Αν το είχα κάνει θα τρίζαν τα κόκαλα των γονιών μου που υπηρέτησαν έντιμα τη Δημοκρατία και τον Κοινοβουλευτισμό.

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Περιμένω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να ανασκευάσει το συκοφαντικό του ψεύδος, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά», αναφέρει χαρακτηριστικά η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και παραθέτει παλιότερο tweet του Παύλου Μαρινάκη.

{https://www.facebook.com/elenaakrita/posts/pfbid02a7CCged1KvGStu4nhrwC7eV922hxermumLZufaoaT4nkjGpCP3S5xCDxBzVMDJUvl}

Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη στο OPEN

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στη στάση της ΝΔ για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής και την κόντρα που έχει ξεσπάσει με το ΠΑΣΟΚ, τόνισε:

«Υπάρχει ένα μείζον πολιτικό θέμα κατά τη γνώμη μου και δύο πολύ σημαντικά θέματα που προκύπτουν από την απάντηση του ΠΑΣΟΚ. Πολύ γρήγορα. Ποιο είναι το μείζον πολιτικό θέμα; Θεωρώ ότι από το τέλος των ψευδαισθήσεων και μετά, δηλαδή κάπου το 2010 όπου ήρθαν τα πολύ δύσκολα μέτρα, οι νέες διαχωριστικές πολιτικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί που πήγαν στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσαν κρεμάλες, μιλούσαν για προδοσίες, μιλούσαν με τον χειρότερο δυνατό λόγο. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα και υπήρχαν και εκείνοι – με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν – που ήθελαν να είμαστε μια κανονική χώρα».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 13:25'' του βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dl0cookanytl?integrationId=40599y14juihe6ly}