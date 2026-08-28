Πληροφορίες θέλουν την κυβέρνηση Τραμπ να έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές στους διαμεσολαβητές πως δεν ενδιαφέρεται για την αναβίωση του μνημονίου κατανόησης του Ιουνίου.

Σε πτωτική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό και το Μπρεντ να καταγράφουν απώλειες κοντά στο 0,6%, την ώρα που οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν αλλά και την κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης.

Ειδικότερα, η τιμή του αργού πετρελαίου διαμορφώνεται στα 83,04 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση κατά 0,49 δολάρια ή 0,59%. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζει το Μπρεντ, το οποίο υποχωρεί στα 89,17 δολάρια το βαρέλι, με απώλειες 0,53 δολαρίων ή 0,59%.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές στους διαμεσολαβητές πως δεν ενδιαφέρεται για την αναβίωση του μνημονίου κατανόησης του Ιουνίου. Η στάση αυτή περιπλέκει τις διπλωματικές προσπάθειες για επανεκκίνηση των συνομιλιών.

Νωρίτερα την Πέμπτη, η Ουάσιγκτον είχε δηλώσει ότι δεν βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν, παρά τις προσπάθειες άλλων χωρών να φέρουν εκ νέου τις δύο πλευρές στο τραπέζι του διαλόγου.

Παράλληλα, τη Δευτέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ένα νέο πακέτο μέτρων κατά της Τεχεράνης, το οποίο χαρακτήρισαν ως τις «σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία». Το Ιράν αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τις κυρώσεις «απάνθρωπη και εχθρική πράξη» και υποστηρίζοντας ότι έχουν πλέον χάσει την αποτελεσματικότητά τους.

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Οι γεωπολιτικές ανησυχίες ενισχύθηκαν και από τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η Μόσχα προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας, ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που έχει προμηθεύσει η Βρετανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάντως, εμφανίστηκε καθησυχαστικός ως προς το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης, δηλώνοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν πρόκειται να επιτεθεί σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, υποβάθμισε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, είχε προειδοποιήσει αυτή την εβδομάδα Ρώσους αξιωματούχους κατά μιας τέτοιας ενέργειας.