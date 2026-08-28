«Το μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης δε θα εστιάζει στο real estate και στον τουρισμό, αλλά στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην αγροτική παραγωγή», είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας.

«Η τακτική των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας περιλαμβάνεται στην εξής φράση ότι ‘η χώρα πάει πάρα πολύ καλά, απλά οι πολίτες δεν το καταλαβαίνουν’», είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας μιλώντας στο Mega ενόψει της παρουσίασης του προγράμματος της ΕΛΑΣ, στη Θεσσαλονίκη.

«Διότι θα περιμέναμε να ακούσουμε γιατί η βενζίνη συνεχόμενα, παρά τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και τις επιδοτήσεις, δεν κατέβηκε όλο το καλοκαίρι από τα δύο ευρώ; Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι κερδίζουν τελικά από την μεγάλη τιμή και στη βενζίνη και στο ντίζελ; Γιατί θα έπρεπε να μας πει, αφού πάει τόσο καλά η χώρα, έχουμε 131% αύξηση στους πλειστηριασμούς, 300.000 πλειστηριασμοί μέσα στην τελευταία εξαετία. Αφού η χώρα πάει τόσο καλά, τότε το ιδιωτικό χρέος γιατί αυξήθηκε από τα 105 δισεκατομμύρια στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ; Μιλάω για τα χρέη μόνο στην εφορία», είπε ο Τομεάρχης Εργασίας ΕΛΑΣ.

«Για ποιο λόγο οι οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία αυξήθηκαν από τα 35 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 στα 51 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025; Για ποιο λόγο, αφού έκανε παρεμβάσεις η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Σπίτι μου Ι, Σπίτι μου ΙΙ, με την επιδότηση ενοικίου, τα ενοίκια αυξήθηκαν; Και βεβαίως, για ποιο λόγο παραμένουν απλήρωτοι οι αγρότες; Έχουμε το Δημόσιο, ο οποίος είναι ο μέγας μπαταχτσής. Ας μας απαντήσει η κυβέρνηση για ποιο λόγο οι οφειλές του Δημοσίου έχουν αυξηθεί στα 3,7 δισ. ευρώ», πρόσθεσε.

«Εμείς θα απαντήσουμε συνολικά στις 2 Σεπτεμβρίου για ένα πρόγραμμα οικονομικό στη Θεσσαλονίκη που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πριν τον πρωθυπουργό. Υπάρχει κάποιος διαγωνισμός; Θα έχει την ευκαιρία ο πρωθυπουργός να απαντήσει και να τοποθετηθεί. Αν είναι ζήτημα θεσμικής ευπρέπειας, να μας το καταλογίζει αυτό μια κυβέρνηση που το 2015 δεν παρέδωσε καν το Μέγαρο Μαξίμου στον εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας, τώρα αν μη τι άλλο πάει πολύ να μας κουνάει το δάχτυλο», συνέχισε και κατέληξε:

«Θα φέρουμε μια οικονομική πρόταση στις 2 Σεπτεμβρίου, που θα αφορά την καταπολέμηση της ακρίβειας και τη στήριξη του εισοδήματος, τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης και της εργασίας, την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, όχι περισσότερους, αλλά δικαιότερη κατανομή των φόρων και βεβαίως ένα μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης που δε θα εστιάζει στο real estate και στον τουρισμό, αλλά θα εστιάζει στην καινοτομία, θα εστιάζει στη βιομηχανία και στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στην αγροτική παραγωγή».