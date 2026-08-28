Το νέο brand εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Εξαιρετική δυναμική καταγράφει το rebranding της Allwyn στην ελληνική αγορά, με την αναγνωρισιμότητα του brand να έχει ήδη ξεπεράσει το 70% μέσα σε διάστημα μόλις οκτώ μηνών. Την ίδια στιγμή, ο όμιλος συνεχίζει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, προχωρώντας στο λανσάρισμα του Eurojackpot μέσω του online καναλιού και επιβεβαιώνοντας το guidance για το 2026.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Ρόμπερτ Τσβατάλ, κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, το νέο brand εμφανίζει ιδιαίτερα υψηλή απήχηση στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Η διαδικασία του rebranding στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστεί για αρκετά ακόμη τρίμηνα, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη δημιουργία ενός ενιαίου διεθνούς brand.

Νέα 12ετής άδεια για το Ξυστό

Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική αγορά έχει και η εξασφάλιση της νέας 12ετούς αποκλειστικής άδειας για το Ξυστό. Παράλληλα, η στρατηγική του ενιαίου brand επεκτείνεται και σε άλλες αγορές, με το rebranding να βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τσεχία και την Allwyn να έχει λανσαριστεί και στην Αυστρία.

Σε επίπεδο οικονομικών επιδόσεων, ο όμιλος επιβεβαίωσε τις προβλέψεις του για το 2026, μετά τα ισχυρά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου. Η Allwyn εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων σε ποσοστό της τάξης του μεσαίου έως υψηλού 20%, πριν από εφάπαξ επιπτώσεις περίπου 60 εκατ. ευρώ, και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA κοντά στο 37%.

Στα 1,246 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα

Τα προκαταρκτικά, μη ελεγμένα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου έδειξαν καθαρά έσοδα 1,246 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ενδιάμεση διανομή 0,20 ευρώ ανά μετοχή.

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Στην ηπειρωτική Ευρώπη, τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ το online GGR ενισχύθηκε κατά 21%, με το iGaming να σημειώνει άνοδο 24% και το αθλητικό στοίχημα 12%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα 23 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ισχυρή παρέμεινε και η πορεία της Betano, με αύξηση εσόδων 26% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ στις ΗΠΑ η ενεργή βάση παικτών της PrizePicks ενισχύθηκε κατά περίπου 18%. Η διοίκηση εκτιμά ότι η έναρξη των σεζόν NFL, NHL και NBA θα δώσει νέα ώθηση στη δραστηριότητα κατά το δεύτερο εξάμηνο.