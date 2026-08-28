Το επιχειρηματικό σχέδιο του Οργανισμού προβλέπει διεύρυνση του αποτυπώματός του σε δραστηριότητες αποθήκευσης, διακίνησης εμπορευμάτων και logistics.

Πλώρη για δραστηριότητες πέρα από τα γεωγραφικά και λειτουργικά όρια του λιμανιού του Πειραιά βάζει ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ), επιδιώκοντας να ενισχύσει την παρουσία του στην εφοδιαστική αλυσίδα και να αξιοποιήσει νέες επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το επιχειρηματικό σχέδιο του Οργανισμού προβλέπει διεύρυνση του αποτυπώματός του σε δραστηριότητες αποθήκευσης, διακίνησης εμπορευμάτων και logistics. Στην εγχώρια αγορά βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διερευνητικές επαφές με ελληνικούς και ξένους ομίλους που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση χώρων τους οποίους ελέγχει ο ΟΛΠ, ενώ σε δεύτερο χρόνο εξετάζονται ευκαιρίες και εκτός Ελλάδας.

Στην παρούσα φάση, ο σχεδιασμός δεν επικεντρώνεται στην ανάληψη της συνολικής διαχείρισης άλλων λιμανιών, αλλά κυρίως σε συγκεκριμένα έργα εφοδιαστικής αλυσίδας. Ωστόσο, οι πρόσφατες αλλαγές στο καταστατικό της εταιρείας δημιουργούν πλέον το θεσμικό πλαίσιο για σημαντικά μεγαλύτερη γεωγραφική και επιχειρηματική επέκταση.

Τροποποιήθηκαν άρθρα του καταστατικού

Με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 18 του καταστατικού, αίροντας ουσιαστικά τον περιορισμό της αποκλειστικής δραστηριοποίησης του ΟΛΠ στον Πειραιά. Η εταιρεία αποκτά πλέον τη δυνατότητα ανάπτυξης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης χώρων, κτιρίων και λιμενικών υποδομών εκτός του λιμανιού, καθώς και παροχής υπηρεσιών logistics στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ακόμη, το νέο πλαίσιο επιτρέπει στον ΟΛΠ να συμμετέχει στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, να δημιουργεί θυγατρικές και να πραγματοποιεί επενδύσεις που συνδέονται με τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική του.

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Οι καταστατικές αλλαγές διευρύνουν επίσης τις επιλογές του Οργανισμού σε ενδεχόμενους μελλοντικούς διαγωνισμούς για λιμενικές και συναφείς υποδομές. Μεταξύ των περιπτώσεων που θα μπορούσαν να βρεθούν στο πεδίο ενδιαφέροντος συγκαταλέγονται μελλοντικές υποπαραχωρήσεις δραστηριοτήτων σε άλλα ελληνικά λιμάνια, εφόσον προκηρυχθούν σχετικοί διαγωνισμοί.