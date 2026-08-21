Σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 22 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη.

Πιο ήπια είναι σήμερα η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά, σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν οι μεγάλες ουρές και η αυξημένη επιβατική κίνηση αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο. Σήμερα έχουν προγραμματιστεί συνολικά 22 δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, ωστόσο η κίνηση είναι αισθητά περιορισμένη και σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει την εικόνα που επικρατούσε το προηγούμενο διάστημα. 15.000 επιβάτες αναχώρησαν χθες από τον Πειραιά Ενδεικτική της εικόνας είναι η χθεσινή κίνηση, καθώς από το λιμάνι του Πειραιά αναχώρησαν περίπου 15.000 επιβάτες με προορισμό διάφορα νησιά, ενώ περίπου 8.000 ταξίδεψαν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου καταγράφηκε μικρή αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τη μεγαλύτερη κίνηση παρουσιάζουν τα πλοία με προορισμό την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, κυρίως όμως σε επίπεδο επιστροφών προς την Αθήνα. Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα νωρίς το πρωί, όταν στο λιμάνι του Πειραιά έφτασαν το «Νήσος Σάμος» και το «Φαιστός Παλάς», μεταφέροντας μεγάλο αριθμό επιβατών που επέστρεφαν από τη Σάμο, την Κρήτη και τη Μυτιλήνη. Οι διακοπές τελειώνουν, οι επιστροφές αυξάνονται Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή αλλαγή του σκηνικού, καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει προς το τέλος του και όλο και περισσότεροι αδειούχοι επιστρέφουν στην Αθήνα. Ωστόσο, η εικόνα ενδέχεται να διαφοροποιηθεί και πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς ο καύσωνας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από σήμερα και τις επόμενες ημέρες μπορεί να οδηγήσει αρκετούς κατοίκους της πρωτεύουσας στην απόφαση να παρατείνουν την παραμονή τους εκτός Αθήνας. Ο καύσωνας κρατά τους Αθηναίους μακριά από την πόλη Οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, με αρκετούς να επανεξετάζουν τα σχέδιά τους και, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, να επιλέγουν να παραμείνουν για λίγες ακόμη ημέρες σε κάποιον προορισμό εκτός της πρωτεύουσας. Ιδιαίτερα για όσους εργάζονται εξ αποστάσεως, το συγκεκριμένο διάστημα αποτελεί μια ευκαιρία να παρατείνουν τις διακοπές τους σε έναν πιο δροσερό προορισμό, αποφεύγοντας τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται στην Αθήνα. {https://exchange.glomex.com/video/v-dkuc8ve7hlc1?integrationId=40599y14juihe6ly}