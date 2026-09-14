Οι μαθητές του Πειραιά απευθύνουν κάλεσμα στους συμμαθητές τους για κατάληψη στα σχολεία την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην μνήμη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα.

Σε αντιφασιστικές δράσεις και καταλήψεις στις 18 Σεπτεμβρίου, ημέρα συμπλήρωσης 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, καλεί τους μαθητές του Πειραιά η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά.

Στην ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή θέτει ως κεντρικό σύνθημα το «Ούτε στα σχολεία, ούτε πουθενά – Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά» και καλεί τα σχολεία της περιοχής να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις. Μεταξύ άλλων, οι μαθητές ανακοινώνουν ότι στις 18 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσουν δράσεις στα σχολεία τους, ενώ καλούν σε καταλήψεις, αντιφασιστικά γκράφιτι και άλλες συμβολικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, προτείνουν να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παύλου Φύσσα και των θυμάτων των ναζιστικών εγκλημάτων, ενώ καλούν τους μαθητές να σβήσουν φασιστικά και ναζιστικά σύμβολα από χώρους των σχολείων και των γειτονιών.

Το κάλεσμα για τη συγκέντρωση στο Κερατσίνι

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί επίσης τους μαθητές να συμμετάσχουν στην αντιφασιστική συγκέντρωση που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 17:30, στο μνημείο του Παύλου Φύσσα, στην οδό Π. Φύσσα 60 στο Κερατσίνι. Παράλληλα, ζητά από κάθε σχολείο να αφήσει ένα λουλούδι στο μνημείο του Παύλου Φύσσα. Στο πλαίσιο των δράσεων, οι μαθητές καλούν επίσης σε συμμετοχή στην αντιφασιστική συναυλία που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 18:30, στα Λιπάσματα Δραπετσώνας.

Η ανακοίνωση των μαθητών

Ούτε στα σχολεία, ούτε πουθενά! Μπλόκο στους φασίστες σε κάθε γειτονιά!Στις 18 Σεπτέμβρη 2013 δολοφονήθηκε στο Κερατσίνι ο 34χρονος, Παύλος Φύσσας, αντιφασίστας μουσικός και μεταλλεργάτης, από τους φασίστες, ναζί, εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Αυτή δεν ήταν η πρώτη και μοναδική δολοφονική επίθεση της εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Η συμμορία αυτή είχε δείξει τον εγκληματικό της χαρακτήρα με την επίθεση σε αγωνιστές εργάτες, μέλη των εργατικών σωματείων στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος, αλλά και με δεκάδες επιθέσεις σε βάρος Ελλήνων και μεταναστών εργαζομένων.

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13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα δεν ξεχνάμε ότι:

Οι φασίστες είναι τα αγαπημένα παιδιά του συστήματος. Υπερασπίζονται τα κέρδη των επιχειρηματιών, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών! Δεν ξεχνάμε τον «αγώνα τους» για να πληρώνονται οι εργάτες με μεροκάματα – «χαρτζιλίκια» στη Ζώνη του Περάματος, για να είναι ευχαριστημένα τα αφεντικά τους, τις δεκάδες προτάσεις και ερωτήσεις στην Βουλή για να απαλλάσσονται οι εφοπλιστές ακόμα και από τους ελάχιστους φόρους που πληρώνουν. Τα αφεντικά,που εκμεταλλεύονται σκληρά τους εργαζόμενους γονείς μας, τους στηρίζουν, τους δίνουν χρήματα για να υπάρχουν, για να χύνουν το δηλητήριο τους και να επιτίθενται σε όσους αγωνίζονται ενάντια στο σύστημα του κέρδους! Γι΄ αυτό πάντα οι φασίστες στο πραγματικό δίλημμα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» διαλέγουν τα κέρδη των αφεντικών τους!

Τους κάλυπτε και τους καλύπτει, η αστυνομία, η «δικαιοσύνη», το κράτος που γεννάει εγκλήματα όπως στα Τέμπη, στη Βιολάντα, με τα καζάνια του θανάτου δίπλα στα σχολεία και τα σπίτια μας… Γι’ αυτό και αποφυλακίζονται αν και είναι εγκληματίες δολοφόνοι! Γιατί είναι βολικό για το σύστημα του κέρδους, που βρίσκεται πίσω από όλα μας τα προβλήματα, να κρύβεται και να μας λένε να τα βάζουμε με τους αδύναμους, τους κατατρεγμένους, με τους διπλανούς μας, τους συμμαθητές μας.

Στηρίζουν τον πόλεμο και τη συμμετοχή της χώρας μας σε αυτόν, μιλάνε για «εθνικό συμφέρον», δηλαδή το συμφέρον αυτών που κερδίζουν από τον πόλεμο, βιομήχανων, εφοπλιστών, τραπεζιτών, επιχειρηματιών! Το παίζουν μούφα «πατριώτες» αλλά όσα λένε δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Άλλωστε είναι αυτοί που υπερασπίζονται τον Χίτλερ, τα Τάγματα Ασφαλείας, τους ρουφιάνους, αυτούς που έκαψαν ελληνικές πόλεις και χωριά, που χαιρετάνε ναζιστικά! Στα σχολεία μας βάζουν εμπόδια στις διεκδικήσεις μας, στους αγώνες, στις καταλήψεις, στις κινητοποιήσεις, κάνουν μπούλινγκ και τραμπουκίζουν μαθητές. Είναι εχθρός τους, δηλαδή, όποιος αγωνίζεται, όποιος σηκώνει κεφάλι. ΔΕ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΑΣΕΙ! Ξέρουμε καλά τι και ποιοι είναι οι φασίστες! Καμία ανοχή σε διευθυντές και διοικήσεις που ανέχονται τα φασιστάκια στα σχολεία, ούτε σε αυτούς που αναπαράγουν το ρατσισμό απέναντι σε μαθητές.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!

Κάτω από την πίεση των αγώνων μας, μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων, μπήκαν φυλακή, όμως συνέχισαν να ρίχνουν το δηλητήριο τους, να διαφημίζονται από το σύστημα. Γι’ αυτό και δυναμώνοντας τους αγώνες κόντρα στο σύστημα του κέρδους που τους γεννά και τους συντηρεί θα τους απομονώσουμε ξανά!

Δεν τους φοβόμαστε, δεν τους ανεχόμαστε, όλοι μαζί τους απομονώνουμε! Μέσα σε κάθε σχολείο σε κάθε γειτονιά δεν τους αφήνουμε χώρο να σταθούν! Δε δεχόμαστε να λερώνουν τα σχολεία και τις γειτονιές μας με τα μισητά ναζιστικά σύμβολά τους. Μαζί με τους καθηγητές και τους γονείς μας, σβήνουμε συλλογικά ναζιστικά σύμβολα που γράφονται εντός και εκτός των σχολείων. Είμαστε “όλοι για έναν και ένας για όλους”! Για να έχουν οι συμμαθητές μας από άλλες χώρες την απαραίτητη βοήθεια στο σχολείο. Σπάμε τον “ψευτο-τσαμπουκά” των φασιστών.

Δεν τσιμπάμε στις «ψευτομαγκιές» του Κλαψιδιάρη, που τώρα το ίδιο το σύστημα τον διαφημίζει! Που μέσα από τη φυλακή έκανε εκπομπές, βιντεάκια tiktok και έβγαζε βιβλία! Τόσο «μάγκας» που παρακαλούσε να μη φυλακιστεί και κλαιγόταν ότι δήθεν «δεν είδε, δεν ήξερε, δεν ήταν εκεί» στις δολοφονικές επιθέσεις που και ο ίδιος οργάνωνε.

Καλούμε όλους τους μαθητές και τα σχολεία του Πειραιά, τις Συντονιστικές Επιτροπές Μαθητών:

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ,

ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ: ΟΥΤΕ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ, ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Σε κάθε σχολείο του Πειραιά, προχωράμε σε καταλήψεις!

Διοργανώνουμε δράσεις μέσα στα σχολεία μας:

Κρατάμε ενός λεπτού σιγή στην προσευχή στη μνήμη του Παύλου και όλων των θυμάτων των εγκληματιών ναζί.

Σβήνουμε συνθήματα και σύμβολα φασιστικά όπου υπάρχουν.

Κάνουμε αντιφασιστικά γκράφιτι, φτιάχνουμε στένσιλ, σχηματίζουμε συνθήματα με τις τσάντες μας.

Παρασκευή 18/9 απόγευμα στις 17:30, συμμετέχουμε στην αντιφασιστική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα (Π. Φύσσα 60), Κερατσίνι.

Κάθε σχολείο να αφήσει από ένα λουλούδι στο μνημείο του Παύλου Φύσσα.

Πέμπτη 17/09 στις 18:30 συμμετέχουμε στην αντιφασιστική συναυλία στα Λιπάσματα Δραπετσώνας

Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά