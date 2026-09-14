Συγκινεί στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο Σταύρος Ξαρχάκος, «αποχαιρετούμε έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής».

Ο Σταύρος Ξαρχάκος, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη με ένα συγκινητικό μήνυμα που δημοσιεύτηκε την τελευταία ώρα στα επίσημα κοινωνικά δίκτυα του σπουδαίου μας συνθέτη και μαέστρου.



Το μεσημέρι της Δευτέρας (14/09), ο μεγάλος Έλληνας συνθέτης, με λίγα αλλά σημαντικά λόγια, ανέφερε για τον αδόκητο χαμό του δημοφιλούς τραγουδιστή, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το τελευταίο λαϊκό είδωλο»:



«Αποχαιρετούμε - δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.



Καλό σου ταξίδι, Γιώργο.



Σταύρος Ξαρχάκος»





Σημειώνεται ότι, αυτή την ώρα πραγματοποιείται στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, παρουσία χιλιάδων θαυμαστών και πολλών καλλιτεχνών.