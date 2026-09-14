«Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Υπάρχει η επιδότηση ενοικίου, υπάρχει η επιδότηση για τα φάρμακα, για τα Μέσα Μεταφοράς, υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο. Αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε», είπε ο Μάκης Βορίδης.

Τη στήριξή του στον Παύλο Μαρινάκη εξέφρασε ο Μάκης Βορίδης με φόντο την πρότασή του για μείωση του επιδόματος ανεργίας, τονίζοντας την ανάγκη ενός συνολικού εξορθολογισμού της επιδοματικής πολιτικής.

«Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική. Η συζήτηση εστιάστηκε στο επίδομα ανεργίας. Είναι ξεκάθαρο πως ο κ. Μαρινάκης δεν έλεγε κάτι το οποίο αφορά τους εποχιακά εργαζόμενους. Δεν έλεγε. Έλεγε κάτι το οποίο ενδεχομένως θα πω που το συναντάμε λίγο στην αγορά και είναι η στρατηγική των επιδομάτων και της ανεργίας από ένα τμήμα του πληθυσμού. Πάτε γύρω γύρω; Μιλάτε με ανθρώπους που έχουν δουλειές; Όχι μεγάλες, μια ταβέρνα, ένα μαγαζί με ρούχα. Σας λένε ότι δεν βρίσκουν άνθρωπο; Από την άλλη μεριά, έχουμε 7% ανεργία. Δεν υπάρχει εδώ μια παραδοξότητα; Πώς είναι δυνατόν να ζητάνε όλοι κόσμο και υπάρχει ανεργία 7%;», είπε ο πρώην υπουργός στο Action24 και συνέχισε:

«Όταν μιλώ για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ; Το επίδομα ανεργίας είναι ένα. Υπάρχει η επιδότηση ενοικίου, υπάρχει η επιδότηση για τα φάρμακα, για τα Μέσα Μεταφοράς, υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο. Αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε. Μίλησα για έναν εξορθολογισμό γιατί δεν είναι και λογικό αν τα μαζέψεις όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ τον μήνα, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο «γιατί να πάω να δουλέψω αν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ τον μήνα και να κάθομαι»; Εκεί είναι αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, σημείωσε: «Αυτό απαιτεί μια συνολική εργασία, η οποία θα τα συνθέσει όλα. Ένα από τα προβλήματα είναι ότι ένας φορέας δίνει το επίδομα ανεργίας, ένας άλλος το επίδομα το στεγαστικό, ένας τρίτος αυτό για τα φάρμακα, ένας τέταρτος για τα φάρμακα, ένας άλλος για Μέσα Μεταφοράς. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια μεγάλη και συνθετική εργασία έτσι ώστε να εξορθολογιστεί όλο αυτό το πλαίσιο παροχών που υπάρχει».

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