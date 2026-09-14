«Η ΕΛΑΣ ενθαρρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα και όχι μόνο 30 επιχειρηματίες που περνούν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου», είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου κατηγόρησε, μιλώντας στο Action24, για αποτυχία και έλλειψη οράματος την κυβέρνηση. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τόνισε πως για τέταρτη μέρα ο πρωθυπουργός δεν δίνει καμία απάντηση για το επίδομα ανεργίας, την ώρα μάλιστα που το έχουν τόσο ανάγκη οι εργαζόμενοι που εργάστηκαν σεζόν στον τουρισμό.

«Ο πρωθυπουργός για τέταρτη συνεχόμενη μέρα δεν δίνει καμία απάντηση σε ότι αφορά το επίδομα ανεργίας» είπε η Θεώνη Κουφονικολάκου εξηγώντας ότι για την ΕΛΑΣ αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. «Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι πέρασαν μια εξαντλητική σεζόν στον τουρισμό και τώρα που έχουν επιστρέψει υπολογίζουν στο επίδομα. Ακούν όμως τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τους λέει ότι πρέπει να περιοριστεί δραστικά…»

Ως προς την εξήγηση που δόθηκε για το θέμα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ήταν απολύτως ξεκάθαρη. «Δεν υπάρχει προσωπική άποψη κυβερνητικού εκπροσώπου, ούτε εκπροσώπου Τύπου σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όλο το φάσμα της πολιτικής ζωής. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι λένε κάτι το οποίο προδίδει συνήθως έναν σχεδιασμό εκ μέρους του φορέα τον οποίο εκπροσωπούν».

Περιέγραψε στη συνέχεια την προβληματική εικόνα που παρουσιάζει η ΝΔ ως προς τα πεπραγμένα της στην κυβέρνηση και ως προς το όραμά της για το μέλλον της χώρας. «Δηλαδή έχουμε ένα βαθιά ελλειμματικό σχέδιο της Ν.Δ. απογυμνωμένο από οποιοδήποτε πολιτικό όραμα, χωρίς κανένα μέτρο για την ακρίβεια και τον παραγωγικό μετασχηματισμό.» Ταυτόχρονα, «έχουμε κινδυνολογία για δημοσιονομικό εκτροχιασμό, για επικείμενη εισβολή της Τουρκίας στην Ελλάδα σε περίπτωση που δεν εκλεγεί η ΝΔ και έχουμε συγχρόνως αυτές τις επιθέσεις σε κοινωνικές παροχές».

Αδύναμη είναι μια κυβέρνηση που έχει βυθίσει τη χώρα στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ

Η Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε και στην κριτική της Νέας Δημοκρατίας περί «αδύναμης κυβέρνησης» σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Αδύναμη, όπως εξήγησε, είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει βυθίσει τη χώρα στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, στο υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής φτώχειας, στεγαστικής επιβάρυνσης, στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας, στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στο χαμηλότερο επίπεδο στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στο χαμηλότερο επίπεδο σε ότι αφορά τα διαδοχικά σκάνδαλα διαφθοράς, συγκάλυψης, διασπάθισης δημοσίου χρήματος, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Όπως είπε «αυτή είναι μια αδύναμη κυβέρνηση, μία πραγματικά αδύναμη κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί να μας συμφιλιώσει με τη διαφθορά. Προσπαθεί να την παρουσιάσει ως κανονικότητα. Όλα είναι καλώς καμωμένα. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών».

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Πατριωτική εισφορά

Ως προς την πατριωτική εισφορά η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ σημείωσε ότι «είναι τόσο πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων, οι οποίοι θα ήταν υπόχρεοι σε ό, τι αφορά την πατριωτική εισφορά, για αυτό επισημαίνεται το αυτονόητο. Η Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη σε ότι αφορά τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας.» «Την πληρώνουν κάθε φορά, οι μισθωτοί και (η χώρα) δεν έχει καν περιουσιολόγιο. Δεν έχει κανένα ενιαίο μητρώο κινητής και ακίνητης περιουσίας. Δεν φαίνονται οι μετοχές, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα ομόλογα... Και δεν φαίνονται γιατί δεν υπάρχει κανένα μητρώο αυτή τη στιγμή». Όμως «οι μισθωτοί πάντα φαίνονται, για αυτό και την πληρώνουν πρώτοι. Για τον λόγο αυτό η ΕΛΑΣ προτείνει «απόλυτη προστασία της μισθωτής εργασίας και της μεσαίας τάξης και μάλιστα με μία πάρα πολύ ευρεία διασταλτική ερμηνεία της μεσαίας τάξης.» τόνισε η εκπρόσωπος της Συμπαράταξης.

Ειδικότερα για την κριτική που ακούγεται από την κυβερνητική πλευρά ότι θα «φύγουν οι επιχειρηματίες» η Θεώνη Κουφονικολάκου εξήγησε ότι η ΕΛΑΣ ενθαρρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα και όχι μόνο 30 επιχειρηματίες που περνούν το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Συνέχισε λέγοντας ότι για τη στήριξή της (υγιούς επιχειρηματικότητας) χρειάζονται κίνητρα, όπως εγγυήσεις διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. «Εάν έχω ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, δίκαιες διαδικασίες, μένω σε μια χώρα» συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

Στο πλάνο η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και οι πολίτες

Στη συνέχεια ανέφερε ότι στο πρόγραμμα της ΕΛΑΣ «υπάρχει διπλασιασμός της έκπτωσης φόρου για τις οικογένειες με παιδιά. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Δεν είναι κίνητρο αυτό για την επιχειρηματικότητα;» Συμπερασματικά πρόσθεσε: «Πρέπει λοιπόν να βάλουμε στο πλάνο τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τους πολίτες, αντί συνέχεια να κινδυνολογούμε και να τους φοβίζουμε από την Τουρκία μέχρι τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό».

Κόστος προγράμματος ΕΛΑΣ

Η εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης ανέφερε ως προς το κόστος του προγράμματος της ΕΛΑΣ στη συνέχεια «εάν το Συμβούλιο δεν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Νέας Δημοκρατίας ως προς το κόστος του προγράμματός μας, θα πρέπει είτε να παραδεχθούν ότι δεν ξέρουν να υπολογίζουν, -γεγονός που θα μας ανησυχήσει ως προς τον οικονομικό σχεδιασμό της χώρας-, είτε να πουν ότι παρουσίασαν μία ψευδή εικόνα και μόλυναν με τοξικό θόρυβο την πολιτική συζήτηση».

«Θα στηριχτούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις»

Τέλος αναφορικά με τις συνεργασίες τόνισε ότι η ΕΛΑΣ είναι ένα κόμμα τριών μηνών και υποστήριξε «σκοπεύουμε να στηριχθούμε μόνο στις δικές μας δυνάμεις. Θέλω να δοθεί χρόνος, χώρος, περιθώριο διαβούλευσης διεργασιών, προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρως το δυναμικό μας. Μέχρι τότε, οποιαδήποτε συζήτηση (για συνεργασίες) είναι για εμάς πρώιμη».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ απέρριψε κατηγορηματικά τα σενάρια για συνεργασία με τη ΝΔ τονίζοντας «δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη. Δεν θα μπορούσε εξάλλου, γιατί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα έχει η υλοποίηση του δικού μας προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει συγκεκριμένους πυλώνες, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και στην παιδεία, την παραγωγική ανασυγκρότηση, την προστασία από την ακρίβεια. Η ΝΔ βρίσκεται στο άλλο άκρο αυτού του φάσματος. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο σύγκλισης, κανένα σημείο συνάντησης».

{https://www.youtube.com/watch?v=b02bwI2B6FY}