Τόνισε πως στόχος της ΕΛΑΣ είναι η στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.

«Η Ελλάδα είναι τρίτη υψηλότερη σε ότι αφορά τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Έχουμε την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. 18.000 είναι ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Έλληνες ενώ για τους Ευρωπαίους είναι 40.000. Μιλάμε για μία επώδυνη απόκλιση αυτή τη στιγμή» εξήγησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. Θεώνη Κουφονικολάκου μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ στην εκπομπή «Καλημέρα» και τη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη.

«Η Ελλάδα είναι στον πάτο της κατάταξης και σε ότι αφορά την ενεργειακή φτώχεια. Και σε ότι αφορά την αγοραστική δύναμη και τη στεγαστική επιβάρυνση. Πρόσφατα σημείωσε και τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΟΟΣΑ σε ότι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα. Ομοίως, το ίδιο ισχύει με το δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.» Σημείωσε, στη συνέχεια, ότι υπάρχουν απτά δεδομένα ότι το 70% των πολιτών είναι δυσαρεστημένο από την κυβέρνηση.

Ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη «μοίρασε κινδυνολογία» πρόσθεσε η Θεώνη Κουφονικολάκου. «Εμφάνισε ένα πρόγραμμα χωρίς κανένα πολιτικό όραμα, απογυμνωμένο, από οποιοδήποτε πολιτικό σχέδιο για το μέλλον, ιδίως σε ό,τι αφορά την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ακρίβεια. Σαν να μην αναγνωρίζει ότι υπάρχει το πρόβλημα εν τοις πράγμασι».

Ως προς τους στόχους της ΕΛ.Α.Σ. το επόμενο διάστημα η εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης σημείωσε: «Απόλυτος στόχος σε αυτό το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε είναι να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις. Ο στόχος είναι να υποστηρίξουμε την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη συνθήκη πολλαπλών προκλήσεων στην οποία βρισκόμαστε. Προϋπόθεση είναι να αναλάβουμε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας με μια κουλτούρα υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες».