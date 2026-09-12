«Η αξιοπιστία του πολιτικού λόγου κρίνεται μέσα στη βιωμένη εμπειρία των πολιτών» τόνισε επίσης.

Την εικόνα που επικρατεί στην εκπαίδευση ανέδειξε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ. Ιωάννα Λαλιώτου με συγκεκριμένα στοιχεία μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» στο Action 24 με τους δημοσιογράφους Γιώργο Πιέρρο, Ελένη Καλογεροπούλου, Δημήτρη Τάκη.

Εστίασε ιδιαίτερα στο θέμα της παραίτησης του καθηγητή Οδυσσέα Ζώρα, Πρύτανη του μη κρατικού Πανεπιστημίου Keele o οποίος κατήγγειλε την κυβέρνηση για το θεσμικό πλαίσιο του νόμου Πιερρακάκη και για την εφαρμογή του.

Πιο συγκεκριμένα μιλώντας για την αξιοπιστία στον πολιτικό λόγο η Ιωάννα Λαλιώτου παρέπεμψε στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ στην οποία ήταν μόλις δύο όλες και όλες οι αναφορές για τα ζητήματα της Παιδείας. Η μία είναι ότι τελείωσαν οι καταλήψεις στα Πανεπιστήμια και η άλλη ότι κερδήθηκε η μεγάλη μάχη των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Όμως λίγες μέρες μετά παραιτήθηκε ο αξιότιμος καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας από Πρύτανης του μη Κρατικού Πανεπιστημίου Keele Greece ενός από τα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

«Ο κ. Ζώρας παραιτείται και μάλιστα στην παραίτησή του καταγγέλλει την κυβέρνηση, όχι μόνο για αστοχίες στο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή στο νόμο Πιερρακάκη, αλλά για φοβερές αστοχίες στην εφαρμογή του νόμου. Για ποια νίκη μιλάμε όσον αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δια στόματος πρωθυπουργού;» είπε χαρακτηριστικά.

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Η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ. τόνισε ότι υπάρχει μια κρίση αξιοπιστίας, διότι «η πραγματικότητα έρχεται να ακυρώσει μεγαλόστομες δηλώσεις στο υψηλότερο επίπεδο που μπορούμε να φανταστούμε».

Στη συνέχεια ανέφερε ένα ακόμη παράδειγμα. Την εικόνα που παρουσιάστηκε στις τηλεοπτικές οθόνες από τους αγιασμούς στα σχολεία και τα ανακαινισμένα κτίρια στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέττας Γιαννάκου με τη συνδρομή των τραπεζών κτλ. όμως η εικόνα αυτή είναι μέρος της επικοινωνιακής προπαγάνδας της κυβέρνησης, μια εικόνα που αντιστοιχεί μόλις στο 5% των σχολείων.

Στη συνέχεια παρέθεσε συγκεκριμένα στοιχεία για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της χώρας. «28% των νηπιαγωγείων και δημοτικών μας δεν έχουν πυρασφάλεια, ότι 43% δεν έχουν ασφάλεια του ηλεκτρολογικού τους εξοπλισμού, 78% δεν έχουν μόνωση. Ενώ το ποσό που έχει κάθε σχολείο μόνο στη διάθεση του για επισκευές είναι μόλις 2200 ευρώ. «Η αξιοπιστία του πολιτικού λόγου κρίνεται μέσα στη βιωμένη εμπειρία την οποία έχουμε ως πολίτες» κατέληξε η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛ.Α.Σ.