Ο 55χρονος οδηγός του οχήματος και γιος του θύματος συνελήφθη για τη θανατηφόρα παράσυρση.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Μεσαρά όταν οδηγός χτύπησε κατά λάθος την ηλικιωμένη μητέρα του με το αγροτικό φορτηγάκι του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Cretalive ο άνδρας έκανε όπισθεν, ενώ δεν είχε αντιληφθεί την παρουσία της ηλικιωμένης μητέρας του με αποτέλεσμα να την παρασύρει και να την τραυματίσει θανάσιμα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, τόσο το ΕΚΑΒ όσο και η ΕΛ.ΑΣ. Η άτυχη ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χάρακα όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Ο 55χρονος οδηγός του οχήματος και γιος του θύματος συνελήφθη για τη θανατηφόρα παράσυρση.