Αυτή την ώρα οι τραυματίες μεταφέρονται στο ΠΑΓΝΗ.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μεσαρά της Κρήτης με δύο αδέλφια να εντοπίζονται μαχαιρωμένα σε χωράφι εκ των οποίων ο ένας σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr δύο αδέλφια, 29 και 32 ετών, βρέθηκαν αιμόφυρτα έπειτα από επίθεση με μαχαίρια σε χωράφι από μέλη άλλης οικογένειας. Ο 32χρονος τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι δύο βαριά τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και από εκεί οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά τους στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο και εφημερεύει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο είναι ένα χωράφι και υπήρξε αντιδικία με μέλη άλλης οικογένειας.