Άμεσα κινητοποιήθηκαν δέκα ελικόπτερα, 40 ασθενοφόρα και πάνω από 150 άτομα ιατρικό προσωπικό.

Μια έκρηξη που σκόρπισε τον θάνατο σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, γνωστό θέρετρο σκι στην Ελβετία, ξέσπασε την Πέμπτη.

Βίντεο – ντοκουμέντο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τη στιγμή που η οροφή πιάνει φωτιά και σπέρνει τον πανικό στους θαμώνες, οι οποίοι έσπαγαν τα τζάμια για να διαφύγουν.

{https://x.com/SuisseAlert/status/2006698065361776922}

Ο ακριβής αριθμός των νεκρών δεν έχει ακόμα γίνει γνωστός, ωστόσο τα πρώτα στοιχεία κάνουν λόγω για δεκάδες θύματα και περισσότερους από 100 τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από ελβετικά ΜΜΕ, ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να ξεπερνά τους 40.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βάλαι, το οποίο ενεργοποίησε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και σε άλλα εξειδικευμένα νοσοκομεία στη γαλλόφωνη και γερμανόφωνη Ελβετία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Νεαρής ηλικίας τα θύματα

Η διευθύντρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λωζάνης, Κλερ Σαρμέ, μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα 24 Heures, είπε ότι όλα σχεδόν τα θύματα και οι περισσότεροι τραυματίες είναι ηλικίας από 16 έως 26 ετών.

«Οι πιο κρίσιμες περιπτώσεις, που είναι ηλικίας 16-26 έχουν μεταφερθεί από το προηγμένο ιατρικό κέντρο στο Κραν», τόνισε η Σαρμέ, προσθέτοντας ότι οι λιγότερο σοβαρά τραυματισμένοι ασθενείς θα μπορούσαν επίσης να μεταφερθούν στη Λωζάνη αργότερα.

Από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, η Σαρμέ υπογράμμισε ότι η ανάρρωση θα είναι «μια μακρά και εντατική διαδικασία, που θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, ίσως και μήνες».

Πρόσθεσε δε ότι είναι «πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί» εάν κάποιος από τους ασθενείς διατρέχει κίνδυνο, λέγοντας ότι η προτεραιότητα ήταν «η υποδοχή ασθενών, η αναγνώρισή τους, η σύνδεσή τους με τις οικογένειές τους και η διασφάλιση ότι η διαδικασία φροντίδας λειτουργεί».

«Πυροτέχνημα» προκάλεσε την πυρκαγιά, σύμφωνα με τον Ιταλό πρέσβη

Ο πρέσβης της Ιταλίας στην Ελβετία διευκρίνισε τα αίτια της πυρκαγιάς στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου. Ο Gian Lorenzo Cornado δήλωσε στο Sky TG24 ότι κάποιος «άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα». «Κάποιος άναψε ένα πυροτέχνημα μέσα στο κατάστημα και αυτό έβαλε φωτιά στην οροφή, προκαλώντας την πυρκαγιά», είπε.

Επίσης, ανέφερε ότι οι διασώστες «αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στο χώρο για την έρευνα, καθώς η δομή του κτιρίου είναι επισφαλής».

Νωρίτερα, δύο Γαλλίδες που δήλωσαν ότι διέφυγαν από το μπαρ ανέφεραν στο BFMTV ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από ένα από τα «κεράκια γενεθλίων» που είχαν τοποθετήσει οι σερβιτόρες στις φιάλες σαμπάνιας.

«Κρατούσε ένα κερί γενεθλίων, το οποίο ήταν πολύ κοντά στο ταβάνι, και [το ταβάνι] έπιασε φωτιά σε λίγα λεπτά», αναφέρθηκε.

Μια άλλη γυναίκα είπε: «Η σκάλα που οδηγούσε έξω από το νυχτερινό κέντρο ήταν εξαιρετικά στενή. Υπήρχε ένα τεράστιο κύμα πλήθους. Καταφέραμε να δραπετεύσουμε τελευταία στιγμή».

Το Sky News μίλησε με έναν μάρτυρα της πυρκαγιάς στο μπαρ, ο οποίος περιέγραψε τις καταστροφικές σκηνές που είδε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

«Πολλοί άνθρωποι ούρλιαζαν, ήταν φρικτό», λέει ο Samuel Rapp στην παρουσιάστρια Leah Boleto.

Ακόμη, τονίζει ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο μπαρ προσπάθησαν να διαφύγουν από την κύρια έξοδο, με όσους γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά και το προσωπικό να φεύγουν μαζικά. «Οι άνθρωποι ούρλιαζαν, είδα πολλούς ανθρώπους στο πάτωμα. Νομίζω ότι κάποιοι ήταν νεκροί, καθώς κάποιος έβαλε ένα μπουφάν στο πρόσωπο κάποιου άλλου».

Ο Rapp περιγράφει ότι άκουσε φωνές από όσους ήταν στο πάτωμα να ζητούν ιατρική βοήθεια και λέει ότι είδε ανθρώπους «χωρίς μαλλιά επειδή είχαν καεί».

Όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν το δημογραφικό προφίλ των ανθρώπων που βρίσκονταν στο Le Constellation, απάντησε: «Όλοι από όλο τον κόσμο έρχονται εδώ. Πολλοί από την Αγγλία, άλλοι από την Ελβετία. Είναι φρικτό. Υπήρχαν νέοι άνθρωποι παντού».