Περίπου 100 οι τραυματίες από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι η ελβετική αστυνομία εκτιμά πως περίπου 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε τη νύκτα σε μπαρ στο θέρετρο σκι Κραν Μοντανά στην Ελβετία, στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με το ιταλικό υπουργείο, η πυρκαγιά δεν οφείλεται σε εμπρησμό, ενώ σημείωσε ότι τα θύματα δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν αμέσως λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που φέρουν.

Επίσης, η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι το περιστατικό δεν φαίνεται να σχετίζεται με τρομοκρατία.

Λίγο νωρίτερα ο Φρεντερίκ Ζισλέ διοικητής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ είχε δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι «πολλές δεκάδες άνθρωποι θεωρούνται νεκροί» και περίπου 100 έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τις αρχές του ελβετικού καντονιού, η πυρκαγιά στο μπαρ ξέσπασε λόγω έκρηξης και δεν οφείλεται σε επίθεση. Εξάλλου μεταξύ των θυμάτων, βρίσκονται πολίτες άλλων χωρών.

Η ελβετική αστυνομία διευκρίνισε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν εγκαύματα.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της τοπική αυτοδιοίκησης του καντονιού Βαλέ, ο Ματίας Ρεϊνάρ, δήλωσε ότι η πλειονότητα των τραυματιών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Όπως εξήγησε, η μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου του Βαλέ είναι γεμάτη, με αποτέλεσμα κάποιοι τραυματίες να μεταφέρονται σε άλλα νοσοκομεία της Ελβετίας.

Συνολικά έχουν κινητοποιηθεί 10 ελικόπτερα και 40 ασθενοφόρα.

Η έκρηξη και η πυρκαγιά που την ακολούθησε σημειώθηκαν περίπου στη 01:30 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 02:30 ώρα Ελλάδας) στο μπαρ Le Constellation, όπου συχνάζουν τουρίστες, κατά τους εορτασμούς για την Πρωτοχρονιά.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί εντελώς, ενώ έχει επιβληθεί και απαγόρευση πτήσεων πάνω από το Κραν Μοντανά, σημείωσε η αστυνομία.

Εικόνες που μετέδωσαν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν ένα φλεγόμενο κτίριο και σωστικά συνεργεία. Το Κραν Μοντανά είναι ένα πολυτελές θέρετρο σκι στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων, σε απόσταση περίπου δύο ωρών από τη Βέρνη.