Η Τροχαία προειδοποιεί ότι οι σαρωτικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν.

Σαρωτικοί οι έλεγχοι της Τροχαίας με αλκοτέστ και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε διάφορα νευραλγικά σημεία της Αττικής.

Από τους 6.129 ελέγχους 24ωρου, από το πρωί της Τετάρτης (31/12) έως σήμερα στις έξι, προέκυψαν 62 θετικά αποτελέσματα.

Από τους 62 οδηγούς που βρέθηκαν θετικοί στην κατανάλωση αλκοόλ, τρεις ήταν πάνω από το όριο του πλημμελήματος και άρα του αυτοφώρου, δηλαδή με μέτρηση άνω του 0,60 mg/l.

Από αυτές τις περιπτώσεις, οι 48 αφορούσαν παραβάσεις που επισείουν διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα, με μετρήσεις από 0,26 έως 0,60 και 11 παραβάσεις σε ειδικές κατηγορίες οδηγών με χαμηλότερα όρια όπως οδηγούς δικύκλων και επαγγελματίες.

