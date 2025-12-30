Μετά την επιστροφή των χρημάτων ο εισαγγελέας Εφετών προχώρησε στην ανάκληση της δέσμευσης της περιουσίας του.

Παραγωγός από την Κρήτη επέστρεψε 20.000 ευρώ που είχε λάβει παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι και σήμερα, ο εποπτεύων εισαγγελέας εφετών, Δημήτρης Γκύζης, έχει υπογράψει πάνω από 200 διατάξεις δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων παραγωγών που φέρονται να έχουν εισπράξει παράτυπα χρήματα άνω των 7.000.000 ευρώ.

Το καινούριο στοιχείο είναι ότι μόλις χθες ο εισαγγελέας υπέγραψε την πρώτη απόφαση για ανάκληση δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων, του συγκεκριμένου παραγωγού από την Κρήτη, που όπως προέκυψε είχε εισπράξει παράτυπα τα τελευταία δύο χρόνια, 20.000 ευρώ επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.