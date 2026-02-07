Η «σφαγή» στη Νέα Δημοκρατία για μια εκλόγιμη θέση και η σειρά εκλογής των «δελφίνων».

Οι δημοσκοπήσεις ανά Περιφέρεια ενόψει εκλογών έχουν αρχίσει με όλους τους υποψήφιους, κυρίως της Ν.Δ. να σφυγμομετρούν τις δυνάμεις τους.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες Περιφέρειες είναι η Α΄ Αθηνών. Πρόσφατη έρευνα έδειξε τον Κ. Πιερρακάκη να κόβει πρώτος το νήμα με δεύτερο τον Πρόεδρο της Βουλής Ν. Κακλαμάνη. Τρίτη στη σειρά φιγουράρει η Όλγα Κεφαλογιάννη και ακολουθούν οι Β. Κικίλιας και Κ. Μπακογιάννης.

Επειδή η εν λόγω έρευνα έγινε λίγες ημέρες προτού ξεσπάσει το θέμα με το άρθρο για την επιμέλεια των παιδιών το οποίο αξιοποίησε η υπουργός Τουρισμού και με τον Ν. Κακλαμάνη να είναι πολύ πιθανόν να μην είναι ξανά υποψήφιος (ή να είναι υποψήφιος στο Επικρατείας) έχει ενδιαφέρον πως θα διαμορφωθεί τελικά η πρώτη πεντάδα, που λογικά θα είναι και εκλόγιμη.

