Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν του Nordic noir «The Åre Murders».

Η σειρά «The Åre Murders» πήρε επίσημα το «πράσινο φως» για μια δεύτερη σεζόν στο Netflix.

H πρώτη σεζόν της συναρπαστικής αστυνομικής σειράς κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα πριν από ένα χρόνο, κάνοντας τους θεατές να κολλήσουν.

Η σουηδική σειρά που βασίζεται στα best-seller αστυνομικά μυθιστορήματα της Viveca Sten, έκανε πρεμιέρα στο Netflix τον Φεβρουάριο του 2025 και γρήγορα απέκτησε φανατικό κοινό σε όλο τον κόσμο. Θεατές και κριτικοί μιλούσαν με εγκωμιαστικά σχόλια για το ατμοσφαιρικό -και παγωμένο- Nordic noir και τις πολύπλοκες δυναμικές των χαρακτήρων.

Άλλωστε «μίλησαν» και τα νούμερα που έκανε η σειρά. Εμφανίστηκε στη λίστα με τις 10 πιο δημοφιλείς μη αγγλόφωνες τηλεοπτικές σειρές για τέσσερις συνολικά εβδομάδες, με 93,6 εκατομμύρια ώρες παρακολούθησης, που ισοδυναμούν με 25,8 εκατομμύρια προβολές.

Επίσης, μπήκε στο εβδομαδιαίο Top 10 84 χωρών (μεταξώ των οποίων και η Ελλάδα) και, ίσως το πιο σημαντικό, παρέμεινε για 62 ημέρες στη σουηδική λίστα με τις 10 πιο δημοφιλείς σειρές.



Η έκθεση Netflix Engagement Report αναφέρει ακόμα ότι έφτασε τα 32,6 εκατομμύρια προβολές το πρώτο εξάμηνο του 2025 και επιπλέον 4,6 εκατομμύρια το δεύτερο μισό του έτους.

{https://youtu.be/b86Te9d8ZEI?si=QOpvs1KmBE66CMVs}

Τι ξέρουμε για τη δεύτερη σεζόν της σειράς

Η ανανέωση του «The Åre Murders» για μία δεύτερη σεζόν επιβεβαιώθηκε (διακριτικά) από τους λογαριασμούς της Netflix στα κοινωνικά δίκτυα της Σκανδιναβίας στα τέλη του περασμένου έτους, με μια ανάρτηση στο Instagram που ανέφερε: «Η 2η σεζόν της σειράς «The Åre Murders» επιστρέφει με δύο νέες υποθέσεις για την Χάνα και τον Ντάνιελ το 2026».

Το Netflix ήταν απολύτως ικανοποιημένο με την «παγκόσμια επιτυχία» της πρώτης σεζόν, η οποία προσέλκυσε εκατομμύρια θεατές που ταυτίστηκαν με το μοτίβο του μυστηρίου σε μια χιονισμένη μικρή πόλη και έτσι δεν δυσκολεύτηκε και πολύ να δώσει το «πράσινο φως» για μια συνέχεια.

Η παραγωγή της δεύτερης σεζόν είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει ήδη από τον Ιανουάριο του 2026, κάτι που είναι λογικό δεδομένου του χιονισμένου τοπίου της σειράς. Οι λογαριασμοί του Netflix Nordic στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσαν ότι τα γυρίσματα ήταν σε εξέλιξη στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

{https://youtu.be/6ugpoStPDx4?si=2RO6XDI-ZTMJ-2Lp}

Η Carla Sehn και ο Kardo Razzazi, που υποδύονται τους ρόλους της Hanna και του Daniel αντίστοιχα -αν και παγωμένοι- ακούγονται να λένε: «Γεια σας. Βρισκόμαστε εδώ σε θερμοκρασία -31 βαθμούς και έχουμε ξεκινήσει την παραγωγή της δεύτερης σεζόν του The Åre Murders, και σας υποσχόμαστε ότι η δεύτερη σεζόν θα είναι εξίσου συναρπαστική [με την πρώτη σεζόν] – τα λέμε σύντομα!».

Θυμίζουμε ότι ο πρώτος κύκλος των πέντε επεισοδίων, κάλυψε τα δύο πρώτα βιβλία της σειράς «The Åre Murders» της Viveca Sten: «Hidden in Snow» και «Hidden in Shadows».

Το Netflix έχει αποκαλύψει ότι η δεύτερη σεζόν θα περιλαμβάνει «δύο νέες υποθέσεις», υποδηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να ακολουθεί το μοτίβο της άμεσης προσαρμογής των μυθιστορημάτων.

Αν τελικά επιβεβαιωθούν τα παραπάνω, τότε η δεύτερη σεζόν πιθανότατα θα προσαρμόσει:

Βιβλίο 3: Hidden in Memories (Dalskuggan) – Αυτή η ιστορία αφορά μια δολοφονία στο πολυτελές Copperhill Mountain Lodge λίγο πριν το Πάσχα. Ερευνά σε βάθος την ιστορία των σαλέ και αναγκάζει τον Daniel να αντιμετωπίσει προβλήματα διαχείρισης του θυμού, ενώ η Hanna παλεύει με τους δικούς της συναισθηματικούς δαίμονες.



Βιβλίο 4: Hidden in Lies (Vilseledaren) ή Βιβλίο 5: Hidden in Mercy (Botgöraren) – Ανάλογα με τον αριθμό των επεισοδίων, ενδέχεται να προσαρμόσουν τα επόμενα βιβλία, τα οποία ασχολούνται με όλα τα θέματα, από υπολείμματα οστών που βρέθηκαν σε αναβατήρες σκι έως τα πιο σκοτεινά μυστικά της σουηδικής ελίτ.