Aυτή είναι η νέα σειρά που βλέπουν όλοι στο Netflix

Το νέο Nordic noir που κυκλοφόρησε στο Netflix είναι κόλλημα.

Σταματήστε ό,τι κάνετε, ακυρώστε τα σχέδιά σας για απόψε και δώστε ραντεβού με μια συναρπαστική αστυνομική σειρά θρίλερ που βλέπουν όλοι στο Netflix.



Ο λόγος για το Åre Murders -Οι Φόνοι του Όρε όπως είναι ο τίτλος στα ελληνικά- που έχει κάνει τους θεατές να μην ξεκολλάνε από τον καναπέ τους. Η σειρά κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα μόλις πριν λίγες ημέρες, στις 6 Φεβρουαρίου, έχει συγκεντρώσει 8.800.00 προβολές σε τέσσερις μέρες από την κυκλοφορία της και βρίσκεται στο Top 10 σε 70 χώρες και στην πρώτη θέση των charts σε 26 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.



Η σειρά αποτελείται από πέντε επεισόδια και αν σας αρέσουν τα Nordic noir θα τη λατρέψετε. Η πλοκή ξετυλίγεται σε μια χιονισμένη πόλη της Σουηδίας και ακολουθεί την ντετέκτιβ Hanna Ahlander (Carla Sehn) που κάνει ένα διάλειμμα από τα καθήκοντά της. Η Hanna κατά τη διάρκεια της άδειάς της ταξιδεύει στο εξοχικό της αδερφής της σε ένα σουηδικό, ειδυλλιακό αλλά απόκοσμο θέρετρο σκι που ονομάζεται Åre, για λίγη χαλάρωση, αλλά αυτά τα σχέδια γρήγορα βγαίνουν από το κάδρο όταν μια έφηβη, η Λουτσία, εξαφανίζεται.



Η υπόθεση «την αναγκάζει να επιστρέψει στη δουλειά» και καθώς το τοπικό αστυνομικό τμήμα είναι υποστελεχωμένο, η Χάνα καταλήγει να συνεργάζεται με τον τοπικό ντετέκτιβ Ντάνιελ Λίντσκογκ, παλεύοντας να κερδίσει ο ένας την εμπιστοσύνη του άλλου, προτού και οι δύο αρχίζουν να ξεθάβουν μερικούς φρικτούς σκελετούς από την ντουλάπα του Άρε.



Η σύνοψη της σειράς αναφέρει: «Σε μια χιονισμένη πόλη της Σουηδίας, ενώ βρίσκεται υπό διερεύνηση, μια αστυνόμος από τη Στοκχόλμη πάει σε ένα χιονοδρομικό κέντρο για να χαλαρώσει. Όμως, η εξαφάνιση ενός κοριτσιού την αναγκάζει να δουλέψει. Δύο ντετέκτιβ συνεργάζονται για να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από την εξαφάνιση της έφηβης, ένα δίκτυο εμπορίας ανθρώπων και καταστροφικά οικογενειακά μυστικά».



{https://youtu.be/b86Te9d8ZEI?si=NS2S-YD5EvG55GNc}



Το Åre Murders, το οποίο βασίζεται στα βιβλία, Hidden in Snow και Hidden in Shadows από την ομώνυμη σειρά βιβλία της Viveca Sten και έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές από όσους το έχουν παρακολουθήσει. «Τελείωσα το binge watch. Εάν αγαπάτε το Scandi noir όπως εγώ, θα λατρέψετε το The Åre Murders στο Netflix», γράφει ένας θεατής στο Χ. «Το Åre Murders στο Netflix ήταν καλό. Ελπίζω να υπάρξει μια δεύτερη σεζόν σύντομα», σχολιάζει κάποιος άλλος.



«Μόλις τελείωσα το #TheÅreMurders. Τόσο καλό!!! Μπράβο!!! Η ιστορία, τα γυρίσματα, το καστ είναι όλα εξαιρετικά. Μου άρεσε αυτή η σειρά!!!», γράφει με ενθουσιασμός άλλος φαν.